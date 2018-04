Saeimā nākamnedēļ varētu sākt skatīt ieceri par pabalstu pensionāru atraitņiem

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija nākamnedēļ varētu lemt, vai virzīt izskatīšanai parlamentā grozījumus likumā par valsts pensijām, lai paredzētu, ka pārdzīvojušais laulātais vēl gadu saņemtu pabalstu 50% apmērā no mūžībā aizgājušā dzīvesbiedra pensijas.

Viens no likumprojekta iniciatoriem Andrejs Klementjevs (S) sacīja, ka nākamnedēļ to varētu skatīt arī parlamenta sēdē. Šo likumprojektu iecerēts pieņemt steidzamības kārtībā, lai tas stātos spēkā no nākamā gada. Politiķis piebilda, ka arī ar Saeimas frakcijām ir panākta vienošanās raiti izskatīt šos priekšlikumus.

Priekšlikumus grozījumiem likumā par valsts pensijām vērtēja darba grupa. Kopumā atbalstu guva divi ierosinājumi - par pabalstu pensionāru atraitņiem, kā arī priekšlikums piemaksu par uzkrāto darba stāžu palielināt arī tiem, kuri pensionējušies 1996.gadā.

Atbalstu šiem ierosinājumiem pauda arī Labklājības ministrija, savukārt Finanšu ministrija vērsa uzmanību uz papildu izdevumiem.

Klementjevs iepriekš skaidroja, ka tika pētīta arī citu valstu prakse attiecībā uz atbalstu pensionāru atraitņiem. Latvija Eiropas Savienībā ir viena no pēdējām valstīm, kur joprojām nav ieviesta pārdzīvojušā laulātā pensija, uzsver deputāts. Viņš arī norādīja uz to, ka Latvijā pēdējos gados būtiski palielinājies senioru nabadzības risks, turklāt ļoti augsts nabadzības risks ir tieši vientuļajiem senioriem. Klementjevs piebilda, ka par šīs normas piemērošanas termiņiem vēl tiks diskutēts.

Vēl no šā gada 1.jūlija piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu būs 1,5 eiro tiem cilvēkiem, kuriem vecuma pensija piešķirta līdz 1995.gada beigām. Tas attieksies arī uz personām, kurām invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1995.gada beigām. Tomēr likumprojekts paredz, ka šādas izmaiņas būtu attiecināmas arī uz tiem pensionāriem, kuri pensionējušies 1996.gadā.