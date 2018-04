Biržu indeksi pieaug ASV un pārsvarā krītas Eiropā, naftas cenas sarūk

ASV biržu indeksi pirmdien pieauga, ko veicināja investoru optimisms par firmu peļņas rādītāju publicēšanas periodu, kā arī negaidīti labs ziņojums par mazumtirdzniecības datiem un atvieglojums par to, ka gaisa triecieni Sīrijā nav izraisījuši konflikta eskalāciju.

Londonas biržas indekss kritās, sarūkot naftas cenām un naftas kompāniju BP un «Shell» akciju cenām, un to veicināja arī britu mārciņas vērtības kāpums pret ASV dolāru. Kritās arī Frankfurtes biržas indekss, bet Parīzes biržas indekss nedaudz pieauga.

«BK Asset Management» eksperte Keitija Liens izskaidroja ASV dolāra vērtības samazināšanos ar ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumiem. Tramps tviterī bija apsūdzējis Krieviju un Ķīnu, ka tās «spēlē valūtas devalvācijas spēli».

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās, jo atvieglojums par to, ka gaisa triecieni Sīrijā nav izraisījuši konflikta eskalāciju, mazināja investoru bažas par jēlnaftas piegāžu drošību.

«Ierobežotie un mērķētie triecieni Sīrijā, kas neizprovocēja nekādu nopietnu atbildi no Krievijas, bija atvieglojums tirgiem,» sacīja LCG pētījumu vadītājs Džaspers Laulers.

«Mēs varam saprast, kāpēc naftas cenas šodien bija tendētas kristies, nevis pieaugt, atbildot uz Rietumu militāro triecienu pret Sīriju,» savā piezīmē rakstīja «Commerzbank» preču analītiķi. «Galu galā Krievijas paziņotā skarbā atbilde neīstenojās.»

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā pirmdien kritās par 1,17 ASV dolāriem līdz 66,22 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā saruka par 1,16 dolāriem līdz 71,42 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» pirmdien pieauga par 0,9% līdz 24 573,04 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» palielinājās par 0,8% līdz 2677,84 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» kāpa par 0,7% līdz 7156,28 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,9% līdz 7198,20 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,4% līdz 12 391,41 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 5312,96 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,2331 līdz 1,2380 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,4238 līdz 1,4341 dolāram par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 107,35 līdz 107,11 jenām par dolāru.