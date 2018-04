Mazinoties ģeopolitiskajām bažām, biržu indeksi un naftas cenas pieaug

Ķīnas ekonomika šā gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pirms gada pieauga par 6,8%, un šis kāpums saskanēja ar analītiķu iepriekš publiskotām prognozēm.

Šie dati nomierināja investorus, kuri bija nobažījušies par tirdzniecības saspīlējuma starp Ķīnu un ASV iespējamu ietekmi uz biznesa noskaņojumu.

ASV firmas «Netflix», «Goldman Sachs», «Johnson & Johnson» un «UnitedHealth Group» pirmajā ceturksnī guva peļņu, kas pārspēja prognozes.

Biržu indeksu kāpumu veicināja arī ASV dati par dzīvojamēku celtniecības pieaugumu martā.

«Pašlaik ir notikusi atgriešanās pie pamatprincipiem, lai gan to vienā mirklī var mainīt kāds tvīts,» sacīja LBBW eksperts Karls Heilings.

«Pēdējās dienās mazinoties ģeopolitiskajām bažām, finanšu tirgos pakāpeniski atgriežas riska apetīte,» atzina OANDA eksperts Kreigs Erlams.

Lai gan investoru noskaņojums ir nestabils, eskalācijas neesamība Sīrijā pēc nedēļas nogalē notikušajiem ASV, Francijas un Lielbritānijas gaisa triecieniem ļauj tirgiem turpināt atkopšanos pēc nesenajiem zaudējumiem, sacīja Erlams.

«Bažas par ģeopolitisko saspīlējumu attiecībā uz Sīriju un sankcijām pret Krieviju ir nedaudz apsīkušas,» piekrita «CMC Markets» analītiķis Deivids Medens.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā otrdien pieauga par 0,30 ASV dolāriem līdz 66,52 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā kāpa par 0,16 dolāriem līdz 71,58 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» otrdien pieauga par 0,9% līdz 24 786,63 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» palielinājās par 1,1% līdz 2706,39 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» kāpa par 1,7% līdz 7281,10 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,4% līdz 7226,05 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,6% līdz 12 585,57 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,8% līdz 5353,54 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,2380 līdz 1,2375 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,4339 līdz 1,4291 dolāram par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 107,12 līdz 107,03 jenām par dolāru.