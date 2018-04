Tikmēr fondu tirgos: biržu indeksi krītas ASV un pārsvarā kāpj Eiropā

ASV biržās tirdzniecības diena beidzās ar kritumu, sarūkot kompāniju «Apple», «Procter & Gamble», «Colgate-Palmolive» un «Clorox» akciju cenām.

Analītiķi kā krituma iemeslu minēja arī ASV 10 gadu valsts obligāciju ienesīguma palielināšanos un fondu tirgus pārāk augsto līmeni pēc šonedēļ piedzīvotajiem biržu indeksu kāpumiem.

«Daudzi, veroties uz tirgu kopumā, izsaka pieņēmumu, ka varbūt pirkšana tirgū atkal bijusi pārāk aktīva un ir vajadzīga atelpa,» sacīja «Prudential Annuities» galvenā tirgus stratēģe Kvinsija Krosbija.

Naftas cenas kritās Ņujorkas biržā, bet pieauga Londonas biržā pirms naftas ieguvējvalstu sanāksmes Saūda Arābijā.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā ceturtdien kritās par 0,18 ASV dolāriem līdz 68,29 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā kāpa par 0,30 dolāriem līdz 73,78 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» ceturtdien kritās par 0,3% līdz 24 664,89 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» samazinājās par 0,6% līdz 2693,13 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» saruka par 0,8% līdz 7238,06 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,2% līdz 7328,92 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,2% līdz 12 567,42 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,2% līdz 5391,64 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,2374 līdz 1,2344 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,4203 līdz 1,4082 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 107,23 līdz 107,37 jenām par dolāru.