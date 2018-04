Tikmēr fondu tirgos: biržu indeksi krītas ASV un pārsvarā kāpj Eiropā, naftas cenas pieaug

Satraukumu veicināja pesimistiski analītiķu ziņojumi par «Apple», kuros prognozēta vāja «iPhone» noieta saglabāšanās līdz jaunu produktu izlaidei. «Apple», kas ir lielākā kompānija pēc tirgus kapitalizācijas, akcijas cena kritās par 4,1%.

Londonas biržas indekss pieauga, britu mārciņas vērtībai krītoties pēc Anglijas Bankas prezidenta Marka Kārnija izteikumiem, kas radīja šaubas par procentlikmju paaugstināšanu jau maijā.

«Gatavojieties dažām procentlikmju paaugstināšanām tuvāko gadu laikā. Es negribu pārāk fokusēties uz precīzo laiku, tas vairāk ir par vispārējo tendenci,» Kārnijs paziņoja britu raidsabiedrībai BBC.

«Lai gan Kārnijs nenovirzījās no uzskata, ka pakāpeniskas likmju paaugstināšanas būs nepieciešamas, viņš tiešām apšaubīja, ka nākamā notiks maijā,» sacīja OANDA analītiķis Kreigs Erlams.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga pēc tam, kad galvenie naftas ieguvēji, tai skaitā Saūda Arābija un Krievija, signalizēja par plāniem turpināt ierobežotu ieguvi, lai aizstāvētu augstākas naftas cenas.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā piektdien pieauga par 0,09 ASV dolāriem līdz 68,38 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā kāpa par 0,28 dolāriem līdz 74,06 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» piektdien kritās par 0,8% līdz 24 462,94 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» samazinājās par 0,9% līdz 2670,14 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» saruka par 1,3% līdz 7146,13 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 0,5% līdz 7368,17 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,2% līdz 12 540,50 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,4% līdz 5412,83 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,2346 līdz 1,2286 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,4087 līdz 1,4014 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 107,37 līdz 107,62 jenām par dolāru.