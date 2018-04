SPRK: «Gaso» juridiskā nodalīšana no «Latvijas gāzes» atbilst likuma prasībām

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), izvērtējot dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS «Gaso» juridisko nodalīšanu neatkarības nodrošināšanai no AS «Latvijas gāze», secinājusi, ka tā atbilst Enerģētikas likumā noteiktajām prasībām, informēja SPRK pārstāvji.