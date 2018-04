FKTK: Latvijas banku klientu vidū nav Putina meitu

«FKTK Atbilstības kontroles departaments ir veicis attiecīgo pārbaudi. Saskaņā ar tās gaitā no bankām iegūto informāciju varam sacīt, ka Latvijas banku klientu vidū šādu personu nav,» teica Upleja.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka FKTK sāka pārbaudi par Krievijas prezidenta meitu iespējamiem slepeniem kontiem Latvijas bankās pēc tam, kad ASV žurnāls «Mother Jones» martā publicēja fragmentus no grāmatas par Krievijas iejaukšanos 2016.gada ASV prezidenta vēlēšanās, kurā tostarp minēts, ka Krievijas prezidenta meitām Latvijā ir slepeni konti bankās.

Maikla Isikofa un Deivida Korna sarakstītās grāmatas «Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump» publicētajos fragmentos vēstīts par iepriekšējā ASV prezidenta Baraka Obamas administrācijas plāniem reaģēt uz Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanu procesā.

Fragmentos pieminēts, ka Obamas padomniece Seleste Valandere rosinājusi vērsties tieši pret Putinu, atklājot informāciju par viņa meitu slepenajiem banku kontiem Latvijā.

Plašāka informācija par šiem banku kontiem publikācijā gan netika sniegta.