Biržu indeksi krītas ASV un pārsvarā aug Eiropā, naftas cenas sarūk

«Tieši tagad paveroties, kas bija tirgus dzinuļi pēdējo vienu vai divus gadus, tie bija relatīvi augsta izaugsme, zemu likmju vide un zemas inflācijas vide, un izskatās, ka visi trīs sāk tikt apšaubīti,» sacīja «TD Ameritrade» mākleru stratēģijas menedžeris Šons Kruss.

ASV akciju dinamika tirdzniecības sesijas sākumā bija viegli pozitīva, bet drīz sāka kristies pēc tam, kad ASV 10 gadu valsts obligāciju ienesīgums sasniedza 3,0% pirmoreiz vairāk nekā četru gadu laikā.

Augstāks ienesīgums palielina iespēju, ka ASV Federālo rezervju sistēma (FRS) cels procentu likmes straujāk, nekā bija gaidāms, kas savukārt parādu atmaksu padarītu dārgāku un novirzītu finanses no akcijām uz obligācijām.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā otrdien kritās par 0,94 ASV dolāriem līdz 67,70 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā saruka par 0,85 dolāriem līdz 73,86 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» otrdien kritās par 1,7% līdz 24 024,13 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» saruka par 1,3% līdz 2634,45 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» samazinājās par 1,7% līdz 7007,35 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,4% līdz 7425,40 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,2% līdz 12 550,82 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 5444,16 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,2209 līdz 1,2235 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,3940 līdz 1,3979 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 108,71 līdz 108,78 jenām par dolāru.