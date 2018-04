PTAC brīdina par tirdzniecībā esošu cigarešu dūmu detektora imitāciju

PTAC uzsvēra, ka, lai arī cigarešu dūmu detektora imitācija vizuāli atgādina dūmu detektoru, tai nepiemīt iepriekš minētā brīdinājuma funkcija. Ņemot vērā, ka uz preces nav skaidri norādīts, ka tā ir cigarešu dūmu detektora imitācija, patērētājs to varēja kļūdas pēc iegādāties un lietot, kā dūmu detektoru.

Pēc PTAC norādītā, cigarešu dūmu detektora imitāciju bija iespējams iegādāties AS «Diāna» veikalos «Mājai un Dārzam».

Gadījumā, ja iegādātā prece neatbilst sākotnēji paredzētajam mērķim un patērētājs vēlas to atgriezt, PTAC aicina patērētājus doties uz veikalu, kur prece iegādāta.

Sazinoties ar AS «Diāna», uzņēmumā norādīja, ka pašlaik līdz tam nav nonākusi informācija par PTAC brīdinājumu, līdz ar to tā pārstāvji varēs komentēt situāciju, kad ar to būs plašāk iepazinušies.