Izveidota sadarbības grupa Latvijas finanšu sektora reputācijas atjaunošanai

Sadarbības grupu vadīs Kučinskis un tajā strādās augsta līmeņa pārstāvji no četrām lielākajām bankām, kas kopumā apkalpo ap 90% Latvijas rezidentu - AS «SEB Banka», AS «Citadele Banka», AS «Luminor Bank» un AS «Swedbank».

Tāpat grupā darbosies finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (FM), Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Lejiņa un Latvijas Komercbanku asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa.

Rīkojums paredz, ka sadarbības grupas vadītājs var pieaicināt piedalīties tās sēdēs Latvijas un starptautisko uzraudzības un kontroles institūciju, kā arī citu starptautisko institūciju pārstāvjus.

«Ir svarīgi, lai būtu operatīva, nepastarpināta informācijas apmaiņa starp valdību, finanšu sektoru, uzņēmējiem, kā arī dažādām institūcijām, strādājot, lai veiktu pārmaiņas Latvijas finanšu sektorā un atjaunotu tā reputāciju,» uzsvēra Kučinskis.

Par šādas darba grupas izveidi visas puses vienojās 4.aprīlī, kad, pārrunājot situāciju finanšu sektorā, Ministru prezidents uz sarunu aicināja četru lielāko Latvijā strādājošo banku pārstāvjus.