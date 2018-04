«Olainfarm» konsolidētais apgrozījums pērn pieauga par 10,3%

Farmācijas uzņēmuma AS «Olainfarm» konsolidētais apgrozījums pērn bija 122,076 miljoni eiro, kas ir par 10,3% vairāk nekā 2016.gadā, savukārt tā peļņa samazinājās par 6,8% un bija 10,789 miljoni eiro, liecina biržā «Nasdaq Riga» iesniegtais uzņēmuma revidētais konsolidētais 2017.gada pārskats.

Savukārt paša «Olainfarm» apgrozījums pērn bija 91,713 miljoni eiro, kas ir par 0,7% vairāk nekā 2016.gadā, bet tā peļņa samazinājās par 3,8% un bija 9,27 miljoni eiro.

Atbilstoši uzņēmuma vadības ziņojumam, «Olainfarm» konsolidētā apgrozījuma pieaugums pērn uzskatāms par līdz šim lielāko uzņēmuma darbības vēsturē.

Auditētā pārskata dati liecina, ka lielāko koncerna realizācijas pieauguma daļu nodrošināja tajā ietilpstošo meitas uzņēmumu realizācijas pieaugums, jo paša mātes uzņēmuma realizācija pērn saglabājās iepriekšējā gada līmenī, pieaugot par nepilnu procentu.

Aizvadītajā gadā uzņēmums paplašināja savu eksporta ģeogrāfiju un realizēja produkciju 66 pasaules valstīs. Lielākie noieta tirgi bija Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija. Pērn no 34% līdz 35% pieauga Krievijas īpatsvars kopējā realizācijā, savukārt mainīgās ekonomiskās situācijas dēļ no 13% līdz 10% samazinājās realizācijas īpatsvars Ukrainā. Tāpat gada laikā pārdošanas apmēru kritums tika piedzīvots Lielbritānijā, turpretī par 103% augusi realizācija Vācijā, Nīderlandē sasniegts 57% pieaugums, bet Baltkrievijā tā pieaugusi par 21%. «Olainfarm» pagājušajā gadā turpināja aktīvi strādāt pie pārdošanas kāpināšanas visos noieta tirgos.

Vienlaikus 2017.gadā mātes uzņēmums savai produktu ģeogrāfijai pievienoja vēl četrus jaunus eksporta tirgus – Argentīnu, Kolumbiju, Honkongu un Rumāniju. Kopumā koncerns eksportēja produkciju uz vairāk nekā 60 valstīm pasaulē.

Pārdotākie mātes uzņēmuma produkti 2017.gadā bija līdzekļi nervu sistēmas veselībai «Neiromidin», «Noofen» un «Adaptol», antibakteriālie līdzekļi «Furamags» un «Furasol», līdzeklis sirds un asinsvadu sistēmas veselībai «Etacizīns», prettuberkulozes līdzeklis «PASS Nātrija sāls» un pretalerģijas līdzeklis «Fenkarol».

Uzņēmuma vadība informē, ka nelielas izmaiņas gada laikā notikušas pārdotāko produktu īpatsvarā - šķīstošā «Furagīna» produktu īpatsvars pieaudzis no 13% uz 15%, «Etacizīna» īpatsvars palielinājies no 8% uz 10%, bet no 8% uz 5% samazinājies «PASS Nātrija sāls» īpatsvars. Desmit pieprasītāko uzņēmuma produktu saraksts ir saglabājies nemainīgs.

Pagājušajā gadā «Olainfarm» ir veiksmīgi pabeidza arī produktu reģistrāciju Latvijā, Kirgizstānā, Armēnijā, Azerbaidžānā un Moldovā. Reģistrācijas procesi vēl joprojām turpinās Nepālā, Armēnijā, Turcijā, Mjanmā, Kamerūnā un Vjetnamā.

Vienlaikus ar konsolidētajiem finanšu datiem «Olainfarm» šogad pirmo reizi iesniegusi arī nefinanšu ziņojumu, kurā informē par uzņēmuma paveikto vides aizsardzības, sociālās atbildības, kvalitātes vadības un korporatīvās pārvaldības jomās. Nefinanšu ziņojums sagatavots atbilstoši «Nasdaq ESG» vadlīnijām Ziemeļvalstu un Baltijas tirgiem.

Pērn 1.jūnijā «Olainfarm» akcionāru pilnsapulcē tika apstiprināts koncerna darbības plāns 2017.gada. Atbilstoši tam koncerna apgrozījums 2017.gadā tika plānots 127 miljonu apmērā, mātes uzņēmuma apgrozījums - 96 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa 2017.gadā tika prognozēta 15,5 miljonu eiro apmērā.

Ņemot vērā neapmierinošos peļņas rādītājus trešajā ceturksnī, uzņēmuma valde pārskatīja 2017.gada peļņas prognozi, nosakot, ka sagaidāmā 2017.gada gan konsolidētā, gan nekonsolidētā peļņa ir deviņi miljoni eiro ar iespēju to palielināt līdz 10 miljoniem eiro. Atbilstoši konsolidētajā pārskatā publicētajiem finanšu rezultātiem koncerna gada realizācijas plāns ir izpildīts par 96%, bet pārskatītais koncerna gada peļņas plāns pārpildīts par 108%. Savukārt mātes uzņēmuma realizācijas plāns ir izpildīts par 95%, bet mātes uzņēmuma peļņas plāns izpildīts par 93%.

«Olainfarm» konsolidētais apgrozījums 2016.gadā bija 110,693 miljoni eiro, bet peļņa - 11,579 miljoni eiro. Savukārt mātes uzņēmuma apgrozījums 2016.gadā bija 91,096 miljoni eiro, bet peļņa - 9,64 miljoni eiro.

«Olainfarm» nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē «Nasdaq Riga» oficiālajā sarakstā.