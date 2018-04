SEB grupas peļņa pirmajā ceturksnī Latvijā - € 13,9 miljoni

Kopumā SEB grupas ieņēmumi Latvijā 2018.gada pirmajā ceturksnī bija 23,8 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1% mazāk nekā 2017.gada pirmajā ceturksnī, bet izmaksas palielinājušās par 1%, sasniedzot 11,6 miljonus eiro. Tādējādi SEB grupas peļņa pirms uzkrājumiem šogad pirmajos trijos mēnešos bija 12,3 miljoni eiro, kas ir par 4% mazāk nekā pērn pirmajā ceturksnī.

Pēc bankas pārstāvju vēstītā, šogad pirmajā ceturksnī SEB grupa atguvusi uzkrājumus 1,49 miljonu eiro apmērā, kas ir par 67% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.

SEB grupas aktīvi marta beigās bija 3,566 miljardu eiro apmērā.

Bankas piesaistīto noguldījumu apmērs 2018.gada 31.martā bija 2,43 miljardi eiro, kas par 7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kopējais kredītportfelis marta beigās bija 2,7 miljardu eiro apmērā, kas ir par 7% vairāk nekā 2017.gada marta beigās.

Bankā informēja, ka šogad pirmajā ceturksnī SEB grupa Latvijā piešķīrusi aizdevumus 240 miljonu eiro apmērā, palienot kreditēšanas apmērus par 24%. Tostarp 200 miljoni eiro piešķirti juridiskām personām, 30 miljoni - mājokļu kreditēšanai, četri miljoni eiro - iedzīvotājiem patēriņa kredītam, bet seši miljoni eiro citām vajadzībām.

«Ārkārtīgi dinamisks ceturksnis. Starptautiskie partneri skaidri norādījuši uz pārmaiņu nepieciešamību Latvijā, pieprasot straujākas pārmaiņas ceļā uz caurspīdīgu finanšu industriju. Ja Latvija vēlas būt daļa no starptautiskas finanšu sistēmas, tad to nevar ignorēt. Pozitīvi vērtējams, ka Latvijā ir izveidota Konsultatīvā grupa Latvijas finanšu sektora pārmaiņu vadībai un koordinētai komunikācijai starp biznesu un valsts pārvaldi. Tas ir būtisks solis vienkopus aicināt starptautiskos un vietējos partnerus, lai konstruktīvi virzītos uz priekšu pārmaiņu veikšanai,» sacīja «SEB bankas» valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere.

Viņa norādīja, ka ekonomistu sniegtais vidēja termiņa vērtējums par Latvijas ekonomikas attīstību iezīmē pārliecinošu skatu par attīstību, kas redzams arī sarunās ar klientiem, pārrunājot biznesa un attīstības ieceres. «Pēdējo 12 mēnešu laikā esam uzrādījuši pārliecinošu kredītportfeļa attīstību - pieaugums sasniedz 7%. Kredītportfelis aug gan lielo uzņēmumu, gan arī mazo un vidējo uzņēmumu segmentā, pozitīvi attīstās arī privātpersonu kredītportfelis. Mazo un vidējo uzņēmumu segmentā jaunais finansējums pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu gadu iepriekš palielinājies par 12%, savukārt lielo uzņēmumu segmentā – par 34%,» klāstīja Tetere.

Viņa arī atzina, ka grupas finanšu sniegums ir ļoti stabils. «Ienākumu attīstībā redzam to, ka pat pie stabilas kreditēšanas attīstības, kas pozitīvi ietekmē bankas ienākumus, negatīvās procentu likmes ir būtisks faktors, kas rada nozīmīgas procentu izmaksas. Ņemot vērā to, ka noguldījumu pieaugums pirmajā ceturksnī bija 2,5%, bet gada laikā pat 6,8%, tad tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Arī nemitīgi pieaugošie finanšu sektora uzraudzības maksājumi un kontroļu sistēmu ieviešana ietekmē biznesa atdevi,» atzina Tetere.

2017.gada pirmajā ceturksnī SEB grupas peļņa Latvijā bija 11,997 miljoni eiro.

Pēc aktīvi apmēra «SEB banka» ir trešā lielākā banka Latvijā.