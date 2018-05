Venecuēlā pēc pieciem darba gadiem slimnīcā - kompensācija kafijas tases vērtībā

Kad venecuēliete Jolanda Abreu aizgāja no darba pēc pieciem kardioloģes amatā nostrādātiem gadiem, viņa nespēja noticēt aprēķinātās kompensācijas apmēram. Hiperinflācijas dēļ nauda kļuvusi tik bezvērtīga, ka par spīti it kā lielajai summai viņa par to varētu atļauties vien tasi kafijas, vēsta aģentūra AFP.