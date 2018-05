LTRK: VARAM rosinātie atbalsta mehānismi uzņēmējiem pašvaldībās ir pareizs virziens

Viņš piebilda, ka LTRK prezidija padomes līmenī vēl nav spriedusi par attiecīgajiem VARAM rosinātajiem atbalsta mehānismiem uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās, līdz ar to priekšlikums pagaidām iespējams komentēt vispārīgi. «LTRK pozīcija ir tāda, ka pašvaldībām pašām kopumā nevajadzētu nodarboties ar uzņēmējdarbību. Līdz ar to virziens, kas sekmē, lai konkrētajās pašvaldībās ar uzņēmējdarbību nodarboties privātie komersanti, ir pareizs,» sacīja Rostovskis.

Viņš gan uzsvēra, kad pašvaldības savus īpašumus pārdod uzņēmējiem ir jābūt caurspīdīgam. «Pašvaldībām ir jāfokusējas uz to, ka viņas rada komercdarbībai labvēlīgu vidi, bet pašu komercdarbību veic privātie komersanti. (..) Galvenais, lai īpašuma nodošana privātā sektora rokās ir caurspīdīga, lai nav tā, ka vienam iedod, bet otram nē,» viņš uzsvēra.

Arī LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš aģentūrai LETA uzsvēra, ka LTRK ieskatā Latvijā ir jāvirzās uz lielāku pašvaldību rīcības brīvību attiecībā uz to, kādā veidā piesaistīt savai teritorijai uzņēmējus un noturēt tos. Tāpat LTRK ieskatā pašvaldībām jādod daudz lielāka legāla finansiālā motivācija ar nodokļu rīkiem piesaistīt un noturēt savai teritorijai uzņēmējus.

Latvijas Darba devēju konfederācijas komentāru par attiecīgajiem VARAM priekšlikumiem aģentūrai LETA pagaidām nav izdevies iegūt.

Jau ziņots, ka VARAM izstrādājusi priekšlikumus normatīvo aktu uzlabojumiem, kas dotu pašvaldībām plašākas iespējas sniegt atbalstu uzņēmējiem. Piemēram, tiek rosināti grozījumi, lai ļautu piešķirt tiesības uzņēmējam kā pirmajam pretendentam iegādāties nomāto nekustamo īpašumu no pašvaldības, atsavinot to uzņēmēja vajadzībām. Tāpat ministrija rosina normatīvajos aktos noteikt iespēju nomniekam (uzņēmējam), balstoties uz nekustamā īpašuma nomas līgumu, ierosināt pašvaldības īpašuma atsavināšanu, lai to pēc nomas līguma varētu iegādāties.

VARAM piedāvā arī noteikt samazinātu pārdošanas cenu šī īpašuma iegādei, kas būtu kā vēl viens atbalsta mehānisms uzņēmējiem. Proti, šī iecere paredz normatīvajos aktos noteikt iespēju pašvaldības nekustamo īpašumu iegādāties pēc nomas līguma termiņa, no īpašuma pārdošanas cenas atskaitot nomnieka veiktos ieguldījumus, kas radīti nomas līguma laikā.

Tāpat ministrija rosina paplašināt pašvaldību tiesības un izveidot sadarbības modeli starp VAS «Attīstības finanšu institūcijā Altum» («Altum») un pašvaldībām, lai izsniegtu finansiālas garantijas.