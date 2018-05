Gaidot Trampa lēmumu par Irānu, naftas cenas kāpj

Pirms ASV biržu slēgšanas Tramps tviterī rakstīja, ka savu lēmumu paziņos otrdien.

«Tirgi bažījas, ka prezidents Tramps neapstiprinās, ka Irāna pilda vienošanās noteikumus, un tā rezultātā var samazināties Irānas eksports brīdī, kad naftas krājumi krītas,» norādīja «Lipow Oil Associates» analītiķis Endijs Lipovs.

Eiropas lielākā - Londonas - birža pirmdien bija slēgta, kas mazināja tirdzniecības aktivitāti pārējā Eiropā.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru saruka, britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā pirmdien pieauga par 1,01 ASV dolāram līdz 70,73 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā kāpa par 1,30 dolāriem līdz 76,17 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» pirmdien pieauga par 0,4% līdz 24 357,32 punktam, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 0,4% līdz 2672,63 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 0,8% līdz 7265,21 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien nemainījās, jo birža brīvdienas dēļ bija slēgta, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,0% līdz 12 948,14 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 5531,42 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1960 līdz 1,1922 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,3531 līdz 1,3534 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu kritās no 109,12 līdz 109,07 jenām par dolāru.