Apgrozījums no azartspēlēm pirmajā ceturksnī pieaudzis par 9,8%

Tostarp visvairāk ieņēmumu 2018.gada pirmajā ceturksnī azartspēļu kompānijas guvušas no azartspēļu automātiem - 49,081 miljonu eiro, kas ir par 7,1% vairāk nekā pērn pirmajā ceturksnī.

Seko ieņēmumi no interaktīvajām azartspēlēm, kas šogad pirmajos trijos mēnešos bija 9,09 miljonu eiro apmērā, uzrādot pieaugumu par 51,6% salīdzinājumā ar 2017.gada attiecīgo periodu, tostarp ieņēmumi no kazino spēles auguši par 70,1%, sasniedzot 6,319 miljonus eiro, ieņēmumi no totalizatora - par 23%, sasniedzot 2,712 miljonus eiro, bet ieņēmumi no kāršu turnīriem samazinājušies par 21,4% - līdz 58,8 tūkstošiem eiro.

Azartspēļu kompāniju ieņēmumi no spēļu galdiem (rulete, kārtis) šogad pirmajā ceturksnī bija 3,539 miljonu eiro apmērā, kas ir par 18% mazāk nekā gadu iepriekš, ieņēmumi no totalizatora punktiem - 0,51 miljons eiro, kas ir par 5,3% vairāk, bet ieņēmumi no bingo spēļu zālēm - 0,051 miljons eiro, kas ir kritums par 29,4%.

Vienlaikus kopējais azartspēļu kompāniju apgrozījums 2018.gada pirmajā ceturksnī pieaudzis par 8,8%, sasniedzot 65,975 miljonus eiro.

Pēc inspekcijas datiem, 15 azartspēļu kompāniju kopējā paredzamā peļņa 2018.gada pirmajā ceturksnī ir 15,231 miljons eiro, kas ir par 11,1% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija darbu sāka 1998.gadā un realizē valsts politiku izložu un azartspēļu organizēšanā.