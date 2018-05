Pēc ASV izstāšanās no Irānas kodollīguma gaidāms naftas cenu kāpums

ASV un Eiropas biržu indeksi otrdien maz mainījās vai kritās, bet naftas cenas saruka pirms ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojuma par ASV izstāšanos no Irānas kodollīguma.

Naftas cenas pirmdien bija sasniegušas augstāko līmeni trīsarpus gados pēc bažām, ka sankciju atjaunošana pret Irānu samazinātu tās naftas eksportu. Otrdien naftas cenas kritās, un daži analītiķi to izskaidroja ar pieņēmumiem, ka Tramps varētu mīkstināt savu paziņojumu ar nenoteiktu īstenošanas termiņu.

Tramps kopš savas uzvaras prezidenta vēlēšanās ir vairākkārt kritizējis Naftas eksportētājvalstu organizācijas (OPEC) un Krievijas 2016.gada vienošanos, kas veicināja naftas cenu celšanos pēc to krituma.

XTB galvenais tirgus analītiķis Deivids Čītems otrdien brīdināja, ka naftas cenas var pieaugt līdz 80 ASV dolāriem par barelu «ne pārāk tālā nākotnē, ja Irānas [kodol]līgums tiks izbeigts un tiks atkal noteiktas sankcijas [pret Irānu]».

Čītems brīdināja, ka sankciju atjaunošanas gadījumā tās ietekmēs tirgu ievērojami vairāk nekā OPEC un Krievijas vienošanās. Viņš gan pieļāva iespēju, ka ASV varētu ieņemt diplomātiskāku nostāju līdzīgi kā tērauda un alumīnija tarifu jautājumā, «tomēr šajā gadījumā likmes ir daudz augstākas».

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru saruka, britu mārciņas vērtība pret dolāru samazinājās, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā otrdien kritās par 1,67 ASV dolāriem līdz 69,06 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā saruka par 1,32 dolāriem līdz 74,85 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» otrdien pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 24 360,21 punktam, indekss «Standard & Poor's 500» kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 2671,92 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 7266,90 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien mainījās par mazāk nekā 0,1% līdz 7565,75 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,3% līdz 12 912,21 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 5521,93 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1922 līdz 1,1864 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,3557 līdz 1,3548 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu kritās no 109,09 līdz 109,07 jenām par dolāru.