Šopavasar ievērojams pieprasījums pēc kultūraugu sēklām; divkāršojies ievesto sēklu apmērs

Tas šopavasar tieši atainojas arī viena no Latvijā lielākā lauksaimniecības produktu piegādātāju SIA «Baltic Agro» darbā - pieprasījums pēc kultūraugu sēklām ir ievērojams, turklāt, lai apmierinātu visu klientu vēlmes, divkāršojies arī ievestā sēklu materiāla apmērs, informē SIA «Baltic Agro» Jelgavas servisa centra vadītājs Egils Sviķis.



Šis pavasaris ir liels izaicinājums gan lauksaimniekiem, kuriem jāpārvar pērnā rudens radītās problēmas un zaudējumi, gan arī sēklu piegādātājiem, uzsver SIA «Baltic Agro» Jelgavas servisa centra vadītājs Egils Sviķis. «Daudziem lauksaimniekiem pērnais rudens ne vien radīja zaudējumus ražas novākšanā, bet daudzus atstāja arī bez iespējas sagatavot sēklas materiālu jaunajai sezonai vai arī to apjoms un kvalitāte nebija pietiekams. Līdz ar to vienkāršs šis pavasaris nav arī sēklu materiāla piegādātājiem - pieprasījums no lauksaimniekiem šogad ir ievērojami lielāks, taču piedāvājuma iespējas ir mazākas šī paša iemesla dēļ. «Baltic Agro» mērķtiecīgi strādāja pie tā, lai apmierinātu Latvijas lauksaimnieku lielo pieprasījumu, tādēļ sadarbībā ar mūsu ārvalstu partneriem varam nodrošināt ar nepieciešamo sēklu materiālu. Taču jāuzsver, ka šopavasar ievestā sēklu materiāla apmērs jau ir divas reizes lielāks nekā ierasts,» norāda E. Sviķis un uzsver, ka importētais sēklu materiāls ir praktiski tikpat augstvērtīgas kvalitātes kā vietējais.

Saskaņā ar publiskotajiem Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra datiem, daļa ziemas rapša sējumu Latvijā ir gājuši bojā un būs jāpārsēj. Lielo pieprasījumu pēc sēklu materiāla izskaidro arī fakts, ka daudzos reģionos, kuriem ir raksturīga ziemāju sēja, lielas platības palika neapsētas. Līdz ar to lielā apmērā sagaidāma tieši vasarāju sēja. Daudzviet sēja jau rit pilnā sparā un to ļauj arī labvēlīgie laika apstākļi.

«Lauksaimnieki pieprasa augstākās kvalitātes sēklu materiālu. Ir redzams, ka šodien lauksaimnieks ir kļuvis prasīgāks, piesardzīgāks, uzmanīgāks un prātīgāks,» uzsver E. Sviķis.