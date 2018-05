«Sustento»: Cilvēkiem ar invaliditāti pabalsts būtu jāpiesaista minimālajai algai

Cilvēkiem ar invaliditāti pabalsts būtu jāpiesaista minimālajai algai, lai tā paaugstināšana nebūtu atkarīga no politiskiem lēmumiem, aģentūrai LETA norādīja Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas «Sustento» pārstāve Irīna Meļņika.

Viņa norādīja, ka atbalsta neseno Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumu no nākamā gada palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālo apmēru no 64 eiro līdz 94 eiro, tomēr organizācijai ir savs piedāvājums, proti, cilvēku ar invaliditāti bez darba stāža pabalstu noteikt procentuāli atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) noteiktai darba nespējai.

Piemēram, ja cilvēkam ar otrās grupas invaliditāti kopš bērnības VDEĀVK noteikta darba nespēja atbilstoši grupai ir 60-80%, viņam invaliditātes pabalsts tiek noteikts 70% apmērā no minimālās algas. Šobrīd tas veidotu 301 eiro.

Vienlaikus Meļņika norāda, ka «Sustento» noteikti atbalsta jebkuru iniciatīvu palielināt sociālā nodrošinājuma pabalstu cilvēkiem ar invaliditāti, un īpaši tas ir svarīgi cilvēkiem, kuriem pirmās vai otrās grupas invaliditāte ir jau kopš bērnības.

Jau ziņots, ka LM rosinās no nākamā gada palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālo apmēru no 64 eiro līdz 94 eiro.

LM pārstāvji otrdien informēja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputātus, ka pabalsta bāzi no 2019.gada piedāvāts noteikt 94 eiro apmērā. Tāpat rosināts mainīt koeficientus, ja pabalsta saņēmējam ir pirmās grupas invaliditāte. Patlaban šis koeficients ir 1,3, bet to rosināts palielināt līdz 1,4. Savukārt no 2020.gada rosināts šo pabalstu indeksēt.

Lai ieviestu šādas izmaiņas, nākamgad būtu nepieciešami 19 miljoni eiro.

Pašlaik šīs ierosinājums iesniegts starpministriju apspriešanai.