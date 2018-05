Biržu indeksi un naftas cenas pieaug pēc Trampa lēmuma par Irānas kodollīgumu

ASV un Eiropas biržu indeksi, kā arī naftas cenas trešdien pieauga pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojuma par ASV izstāšanos no Irānas kodollīguma, kas nozīmē ASV sankciju atjaunošanu pret Irānas jēlnaftas eksportu.

Biržu indeksu kāpumu Volstrītā veicināja «Google» mātesfirmas «Alphabet» un citu tehnoloģiju milžu akciju cenu palielināšanās, kā arī ar naftu saistīto firmu akciju cenu pieaugums.

«Šī lēmuma ģeopolitiskās sekas neapšaubāmi būs plaši sajūtamas, jo no tirgus praktiski tiek izslēgta viena miljona barelu jēlnaftas piegādes dienā,» sacīja XTB galvenais tirgus analītiķis Deivids Čītems.

«Capital Economics» preču ekonomists Tomass Pjū tomēr uzskatīja, ka Trampa lēmums vien diez vai daudz ietekmētu pasaules naftas piegādes.

«Tomēr ģeopolitiskais saspīlējums ir pastiprinājies un, ja Irāna nolems izstāties no kodollīguma, ietekme uz naftas piegādēm var būt smagāka,» viņš sacīja, prognozējot, ka

naftas cenas varētu «palikt paaugstinātas vismaz dažus nākamos mēnešus».

Naftas cenu kāpumu veicināja arī negaidīta ASV naftas rezervju samazināšanās pagājušonedēļ, par kuru tika ziņots trešdien. Analītiķi bija gaidījuši šo rezervju pieaugumu.

«Mākleri uzskata, ka sankcijas tālāk sašaurinās globālās piegādes laikā, kad daži no pasaules lielākajiem [naftas] ieguvējiem jau ir ievērojami samazinājuši rezerves,» sacīja OANDA analītiķis Kreigs Erlams.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru saruka, britu mārciņas vērtība pret dolāru samazinājās, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā trešdien pieauga par 2,08 ASV dolāriem līdz 71,14 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā kāpa par 2,36 dolāriem līdz 77,21 dolāram par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien pieauga par 0,8% līdz 24 542,54 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 1,0% līdz 2697,79 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 1,0% līdz 7339,91 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 1,3% līdz 7662,52 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,2% līdz 12 943,06 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,2% līdz 5534,63 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,1864 līdz 1,1848 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,3547 līdz 1,3545 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu pieauga no 109,13 līdz 109,72 jenām par dolāru.