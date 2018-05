«Olainfarm» akcionāru sapulcē piedāvā mainīt uzņēmuma padomes sastāvu

Zāļu ražotāja AS «Olainfarm» akcionārs SIA «Olmafarm» iesniedzis priekšlikumu šā gada jūnijā paredzētās akcionāru sapulces dienaskārtībā iekļaut jautājumu par AS «Olainfarm» padomes locekļu Valentīna Andrejeva un Guntas Veismanes atsaukšanu no amata, teikts kompānijas paziņojumā biržai «Nasdaq Riga».