Naftas cenas sasniedz jaunu maksimumu, biržu indeksi kāpj

ASV un Eiropas biržu indeksi ceturtdien pieauga pēc labvēlīgu ASV inflācijas datu publicēšanas, savukārt naftas cenas kāpa līdz jaunam maksimumam pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojuma par ASV izstāšanos no Irānas kodollīguma, kas nozīmē ASV sankciju atjaunošanu pret Irānas jēlnaftas eksportu.

Volstrītas indeksi pieauga pēc tam, kad ASV Patēriņa cenu indekss (CPI) aprīlī palielinājās par 0,2% - lēnāk, nekā bija gaidījuši analītiķi.

Akciju tirgus reakcija pamudināja investorus uzskatīt, ka inflācija saglabājas mērenā līmenī un neliks Federālajai rezervju sistēmai (FRS) paātrināt procentlikmju paaugstināšanas tempu.

«CPI dati ir tuvu FRS gada mandātam, bet tirgus turpina būt laimīgs, kamēr inflācijas temps nepaātrinās ārpus kontroles,» sacīja «50 Park Investment» didinātājs Adams Sarhans.

Pieaugot Volstrītas indeksiem, palielinājās arī Eiropas biržu indeksi.

Naftas cenas atkal noslēdza tirdzniecības sesiju augstākajā līmenī kopš 2014.gada beigām, ko noteica Trampa lēmums par ASV izstāšanos no Irānas kodollīguma. Naftas tirgus reaģē arī uz saspīlējuma pastiprināšanos Tuvajos Austrumos pēc šī Trampa lēmuma.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru samazinājās, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu saruka.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā ceturtdien pieauga par 0,22 ASV dolāriem līdz 71,36 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā kāpa par 0,26 dolāriem līdz 77,47 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» ceturtdien pieauga par 0,8% līdz 24 739,53 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 0,9% līdz 2723,07 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 0,9% līdz 7404,97 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,5% līdz 7700,97 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,6% līdz 13 022,87 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,2% līdz 5545,95 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1851 līdz 1,1919 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,3547 līdz 1,3516 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu kritās no 109,74 līdz 109,42 jenām par dolāru.