Lielākais pieprasījums pēc ES fondiem ir ražošanai un infrastruktūrai

ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā projektu atlases otrajā kārtā komersanti vēlas izmantot 51 projekta īstenošanai. Kopumā pieprasītais līdzfinansējums 64,3 miljonu eiro apmērā par 88% pārsniedz pieejamo līdzfinansējumu.

No tiem visvairāk projektu plānots īstenot metālapstrādes un mašīnbūves nozarē - 19, liela interese arī par jaunu produktu ieviešanu kokapstrādē - šajā nozarē saņemti 12 projektu iesniegumi. Ķīmijas, plastmasas izstrādājumu ražošanas jomā komersanti vēlas īstenot sešus projektus, četri pieteikumi saņemti elektronikas un informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē, kā arī stikla apstrādē, bet divi ieguves, pārtikas rūpniecības un poligrāfijas jomās. Ņemot vērā komersantu interesi, tiek plānota arī projektu atlases trešā kārta.

Viens no lielākajiem aprīļa beigās noslēgtajiem līgumiem Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) ir ar Rīgas Brīvostas pārvaldi par projekta «Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu» īstenošanu. Projekta mērķis ir novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, īstenojot satiksmes pārvada pār Sarkandaugavu būvniecību. Projekts paredz jauna satiksmes pārvada būvniecību uz Kundziņsalu, kas ļaus nodrošināt vienlaicīgu esošo dzelzceļa pievadceļu un Sarkandaugavas caurtekas šķērsošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir vairāk nekā 33 miljoni eiro, no kurām vairāk nekā 23 miljonus eiro paredzēts segt no Kohēzijas fonda.

Savukārt augstskolām vēl ir iespēja līdz jūnijam pieteikt projektus programmā «Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās», kas paredz akadēmiskā personāla kompetences celšanu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistīšanu. Šajā kārtā projektu īstenošanai no Eiropas Sociālā fonda paredzēti vairāk nekā 17 miljoni eiro.

Tāpat līdz jūnijam komersanti var pieteikties Kohēzijas fonda līdzfinansējumam energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkās. Fonda atbalsts paredzēts rūpnieciskās ražošanas ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kā arī esošo ražošanas iekārtu aizstāšanai ar energoefektīvākām. Finansējumu var ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā. Kopējais pieejamais ES fondu finansējums projektu īstenošanai ir vairāk nekā 15 miljoni eiro.

FM norādīja, ka būtiski pieaug pabeigto ES fondu līdzfinansēto projektu skaits. Līdz aprīļa beigām pabeigti 49 projekti, tai skaitā ievērojami pieaudzis pabeigto projektu skaits tieši martā un aprīlī - 25 projekti. Skaita ziņā visvairāk pabeigtu projektu ir uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanas jomā - septiņi projekti kopumā par vairāk nekā 2,18 miljoniem eiro. Tāpat noslēgušies četri projekti degradēto teritoriju revitalizācijas jomā, kā rezultātā atjaunota degradēto teritoriju platība 25,8 hektāru lielumā un atbalstītajās teritorijās izveidotas 169 darba vietas.

Gan projektu iesniegšanas, gan izpildes kavējumu gadījumos CFLA turpina apzināt katra konkrētā projekta situāciju iespējami labāko risinājumu rašanai. CFLA veic intensīvu darbu ar projektu finansējuma saņēmējiem, lai kopīgi panāktu projektu iesniegšanas un ieviešanas reālistiskas prognozes, izglītotu projektu īstenotājus un stiprinātu viņu kapacitāti, kā arī praktiski apzinātu nozīmīgākos katra projekta riskus un konsultatīvi palīdzētu īstenotājiem, lai jau savlaicīgi mazinātu risku iestāšanos vai ietekmi.