«Capitalia» pūļa finansējuma platformā piesaistīts vairāk nekā miljons eiro

«Capitalia» pārstāvji informē, ka aizdevumus saņēmuši kopumā 12 uzņēmumi no vairāk nekā 100 investoriem. Tostarp ar pūļa finansējuma platformas starpniecību aizdevumus uzņēmuma attīstībai ir saņēmuši seši uzņēmumi Latvijā, kā arī trīs Lietuvā un trīs Igaunijā, to vidū mežistrādes, informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, mazumtirdzniecības, kā arī būvniecības un dažādu pakalpojumu sniedzēji.

Kompānijā arī norādīja, ka līdz šim vidējā investoru ieguldījuma summa katrā projektā ir 15 000 eiro. Kopumā uzņēmumus ir finansējuši vairāk kā 100 investoru no visām Baltijas valstīm, tostarp 64% investoru ir no Latvijas, 26% - no Lietuvas un 10% - no Igaunijas.

«Šī ir jauna koncepta platforma, jo «Capitalia» darbojas ne tikai kā starpnieks, bet arī pats iegulda savu kapitālu katrā projektā, kā arī nodrošina investīciju pārraudzību,» sacīja kompānijas valdes priekšsēdētājs Juris Grišins.

Viņš arī atzīmēja, ka finansējumu piesaiste uzņēmumam ar savstarpējās aizdevumu platformas palīdzību ir līdzīgi kā akciju izvietošana fondu biržā vai riska kapitāla piesaiste.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka 2018.gada pirmajā ceturksnī «Capitalia» konsolidētā peļņa bija 19 904 eiro, kas ir par 38,8% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, savukārt kompānijas apgrozījums pieauga par 2,6% un bija 300 920 eiro.

«Capitalia» ir izveidota 2007.gadā. Kompānijas obligācijas ir iekļautas biržas «Nasdaq Riga» parāda vērtspapīru sarakstā.