«airBaltic» valdes un padomes locekļu algošanai pērn tērējusi € 3,078 miljonus

Tostarp «airBaltic» valdes locekļu atlīdzība par darbu pērn bija 2,299 miljoni, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veidoja 542 000 eiro.

Savukārt aviokompānijas padomes locekļu atlīdzība bija 192 00 eiro, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - 45 000 eiro.

«airBaltic» personāla izmaksas kopumā pērn bija 49,908 miljoni eiro, kas ir par 19,1% vairāk nekā 2016.gadā.

Aviokompānijas vidējais darbinieku skaits 2017.gadā bija 1369, kas ir kāpums par 9%.

Jau ziņots, ka «airBaltic» izpilddirektora Martina Gausa ienākumi no «airBaltic» pērn sasniedza 1,16 miljonus eiro, kas ir vairāk nekā gadu iepriekš. Ienākumi pērn auguši arī valdes locekļiem Vitoldam Jakovļevam un Martinam Sedlackim.

Jakovļeva ienākumi no «airBaltic» pērn bija 459 814 eiro, bet Sedlacka kopējie ienākumi no «airBaltic» pērn bija 679 021 eiro.

Kā ziņots, Latvijas valstij pieder 80% «airBaltic» akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam «Aircraft Leasing 1» - 20% akciju.

«airBaltic» tīrā peļņa 2017.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājusies par 3,4 miljoniem eiro, sasniedzot 4,6 miljonus eiro. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 347,7 miljoni eiro, kas ir pieaugums par gandrīz 22%.

«airBaltic» nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, piedāvājot savienojumus uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Šī gada vasarai «airBaltic» savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam «airBaltic» sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.