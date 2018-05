Tiesvedības laikā ļauj turpināt «Lidl Latvija» loģistikas centra būvniecību

Būvatļaujas darbība tiks atjaunota ar tiesas lēmuma spēkā stāšanās dienu.

Tiesa atzina, ka detālplānojums nebija jāizstrādā, jo projekta īstenošanai būtiskās prasības jau ir pietiekami detalizēti noteiktas teritorijas plānojumā un lokālplānojumā.

Tāpat tiesa atzina, ka pirms būvatļaujas izdošanas nebija jārīko publiskā apspriešana, jo būvniecības iecere neradīs būtisku ietekmi. Iecere paredz jau esošā komerciālā kvartālā uzbūvēt vēl vienu lielu noliktavu. Noliktava, lai arī liela, pati par sevi būtisku ietekmi nerada, savukārt sagaidāmo transporta plūsmas pieaugumu uzņems pilsētas attīstības plānošanas dokumentos jau paredzētās ielas.

Šo ielu plānošanas process, kas ietver arī sabiedrības iesaisti, ir jau noticis, izstrādājot attiecīgos pilsētas attīstības plānošanas dokumentus.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā 14 dienu laikā no lēmuma sastādīšanas dienas.

Jau ziņots, ka Vācijas zemo cenu veikalu tīkls «Lidl» 2003.gadā sāka gatavoties ienākšanai Baltijas valstu tirgū, tomēr vēlāk no šiem plāniem atteicās un pārdeva visus aptuveni 50 veikalu celtniecībai iegādātos zemesgabalus. Savu lēmumu «Lidl» pārstāvji pamatoja ar Baltijas valstu pārāk mazo tirgu. Latvijā uzņēmums tolaik labi nopelnīja, pat neatvēris nevienu veikalu, jo nekustamo īpašumu buma laikā izdevīgi pārdeva iegādātos īpašumus. Trīs gadu laikā - no 2006. līdz 2008.gadam - SIA «Lidl Latvija» peļņa sasniedza kopumā 7,2 miljonus latu, liecina «firmas.lv» informācija. Daļu no «Lidl» īpašumiem Latvijā pārpirka igauņu veikalu tīkls «A-Selver», taču šis tirgotājs bija spiest pamest Latvijas tirgu ekonomiskās krīzes iespaidā.

Pērn vasarā kļuva zināms, ka «Lidl» atjaunojis plānus Latvijas tirgus apgūšanai.

Šī gada martā SIA «MMS Property Solutions», kas ir atbildīgs par veikalu ķēdes «Lidl» ienākšanu Latvijā, tika mainīts nosaukums uz SIA «Lidl Latvija». «MMS Property Solutions» īpašnieks ir Vācijas uzņēmums «CE - Beteiligungs-GmbH», kam pieder arī «Lidl Lietuva» un iepriekš likvidētā SIA «Lidl Latvija».