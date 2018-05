«airBaltic» koncerna kopējie ieņēmumi pērn pieauguši par 19,6%

«PricewaterHouseCoopers» revidenta atzinumā norāda, ka 2016.gada 31.decembrī «airBaltic» koncerns ir atzinis atliktā nodokļa aktīvu 22,663 miljonu apmērā un atliktā nodokļa saistības 119 tūkstošu eiro apmērā, taču, ņemot vērā izmaiņas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2017.gadā, pērn atliktā nodokļa aktīvs un atliktā nodokļa saistības tika norakstītas. Tostarp daļa no atliktā nodokļa aktīva 22,476 miljonu eiro apmērā iekļauta iepriekšējo gadu uzkrātajos zaudējumos pašu kapitāla sastāvā.

Vienlaikus «PricewaterHouseCoopers» norāda, ka atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam atliktā nodokļa norakstīšana ir jāatspoguļo tajā pašā finanšu pārskata pozīcijā, kādā tas tika sākotnēji atzīts. «Attiecīgi, ja vadība būtu pareizi atspoguļojusi atliktā nodokļa aktīva norakstīšanu saskaņā ar sākotnējo atzīšanu, atliktā nodokļa izmaksas palielinātos un pārskata gada peļņa un iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi samazinātos par 22,476 miljoniem eiro,» teikts revidenta atzinumā.

Publiskotais «airBaltic» finanšu pārskats atklāj, ka koncerna ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem 2017.gadā bija 302,358 miljoni eiro, kas ir par 21% vairāk nekā 2016.gadā.

Vienlaikus koncerna ieņēmumi no čarterlidojumiem pagājušajā gadā bija 9,133 miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 47,7%, ieņēmumi no lidmašīnu nomas - 5,823 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 71,1%, ieņēmumi no lojalitātes programmas - 3,774 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 9,7%, ieņēmumi no kravu pārvadājumiem - 5,512 miljoni eiro, kas ir par 2% vairāk, bet citi ieņēmumi bija 27,039 miljonu eiro apmērā, kas ir kritums par 1,6%.

2016.gadā «airBaltic» koncerna kopējie ieņēmumi bija 295,746 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem bija 249,832 miljonu eiro apmērā. Savukārt koncerna peļņa 2016.gadā bija 120 tūkstoši eiro.

Latvijas valstij pieder 80% «airBaltic» akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam «Aircraft Leasing 1» - 20% akciju.

«airBaltic» nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, piedāvājot savienojumus uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. «airBaltic» piedāvā tiešos lidojumus arī no Tallinas un Viļņas.