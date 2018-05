LMT apgrozījums pērn palielinājies par 3,7%

Pēc kompānijas vadības vēstītā, LMT ieņēmumu pieaugumu pagājušajā gadā galvenokārt noteica datu pakalpojumu ieņēmumu kāpums, kas 2017.gadā palielinājās par 15% salīdzinājumā ar 2016.gadu, kā arī veiksmīgi realizētais LMT Mājas viedtelevīzijas pakalpojums. Savukārt kompānijas peļņas pieaugumu pagājušajā gadā lielā mērā ietekmēja atliktā nodokļa saistību atzīšana ieņēmumos.

«LMT izaugsmi 2017.gadā lielā mērā ir sekmējusi dinamiska datu pakalpojumu attīstība - patērēto datu apmērs audzis par 55%,» piebilsts kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā.

Kompānijas finanšu pārskats atklāj, ka LMT ieņēmumi no sakaru tīkla un viesabonēšanas 2017.gadā palielinājušies par 5% - līdz 114,58 miljoniem eiro, ieņēmumi no pārdotajām precēm un pakalpojumiem samazinājušies par 2,1% - līdz 34,076 miljoniem eiro, ieņēmumi no starpsavienojumiem palielinājušies par 5% un bija 18,696 miljonu eiro apmērā, bet piešķirto atlaižu apmērs sarucis par 6,7% un bija 3,688 miljoni eiro.

LMT vadība informē, ka pagājušajā gadā LMT attīstībā investēti gandrīz 25 miljoni, ieguldot gan infrastruktūrā, gan jaunu pakalpojumu un biznesa virzienu attīstībā.

Pieslēgumu skaits pagājušajā gadā LMT palielinājies par 4%, bet pieslēgumu skaits, ko izmanto viedrisinājumu pieslēgumu nodrošināšanai, audzis par 18%, minēts vadības ziņojumā.

«Tuvāko gadu laikā, līdz ar 5G attīstību, izmaiņas un jaunas iespējas nozarē veidosies vēl straujāk. Šie procesi būtiski ietekmēs arī LMT,» teikts vadības ziņojumā, piebilstot, ka LMT turpinās investēt gan tīkla infrastruktūrā, gan tehnoloģiskajos risinājumos savienoto auto, dronu, militāro un drošības tehnoloģiju jomā, gan arī lielo datu analīzes risinājumos un citās jomās.

2016.gadā LMT strādāja ar 157,777 miljonu eiro apgrozījumu un guva 24,298 miljonu eiro peļņu.

LMT dibināts 1992.gadā kā pirmais mobilo sakaru operators valstī. Kompānijas kapitālā pa 24,5% akciju pieder «Sonera Holding» un «Telia Company», pa 23% akciju pieder «Lattelecom» un Latvijas Valsts radio un televīzijas centram, bet 5% - Privatizācijas aģentūrai.