Tehnisku iemeslu dēļ šodien atcelti «airBaltic» reisi uz Gdaņsku, Vīni un Helsinkiem

«»airBaltic» atvainojas pasažieriem par izmaiņām ceļojumu plānos. Situācijās, kad tiek atcelts reiss, «airBaltic» dara visu iespējamo, lai par to personīgi paziņotu klientiem,» norādīja lidsabiedrības pārstāvji.

Lidsabiedrība laicīgi apzināja visus lidojumu pasažierus, lai pēc iespējas ātrāk piedāvātu alternatīvas ceļošanas iespējas. Jau šobrīd lielākā daļa pasažieru ir pārreģistrēti uz tuvākajiem iespējamajiem reisiem. Tāpat, pasažieriem tika izdalīti maltīšu kuponi, atzīmēja «airBaltic» pārstāvji.

«airBaltic» pārstāvis Didzis Rudmanis aģentūrai LETA paskaidroja, ka reisus uz Gdaņsku (BT465/466), Vīni (BT431/432) un Helsinkiem (BT301/302) bija plānots izpildīt ar «Boeing 737» un «Bombardier Q400 NextGen» lidmašīnām, kurām ieilga neplānota tehniskā apkope.

«airBaltic» tīrā peļņa 2017.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājusies par 3,4 miljoniem eiro, sasniedzot 4,6 miljonus eiro. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 347,7 miljoni eiro, kas ir pieaugums par gandrīz 22%.

«airBaltic» nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, piedāvājot savienojumus uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Šī gada vasarai «airBaltic» savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam «airBaltic» sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.

Latvijas valstij pieder 80% «airBaltic» akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam «Aircraft Leasing 1» - 20% akciju.