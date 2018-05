Bankā Citadele desmitā daļa naudas pārskaitījumu ir zibmaksājumi

No visiem maksājumiem bankā Citadele 10% ir zibmaksājumi jeb ātrie maksājumi, kas nozīmē iespēju pārskaitīt naudu jebkurā dienā, tostarp brīvdienās un svētku dienās, turklāt tikai pāris sekunžu laikā. Līdz šim tas bijis iespējams tikai vienas bankas klientu vidū, bet jaunās tehnoloģijas ļauj to veikt dažādu banku starpā. Šobrīd bankai Citadele šāda sadarbība izveidota ar SEB banku, tā TVNET organizētā diskusijā «Kā maksāsim nākotnē?» sacīja bankas Citadele valdes loceklis un biznesa attīstības vadītājs Vladislavs Mironovs.

Šāds pakalpojums bankas Citadele klientiem pieejams kopš aizvadītā gada augusta, bet šī joma ļoti strauji attīstās, līdz ar to jau šobrīd ir vairākas sadarbības bankas Eiropā, kas nodrošina zibmaksājumus, un Vladislavs Mironovs stāsta, ka to skaits aizvien pieaug.

Pakalpojuma pamatā ir klienta ērtības, jo nav jāgaida darba diena, lai tiktu veikts naudas pārskaitījums. Diskusijas vadītājs, tehnoloģiju eksperts Kristaps Skutelis interesējās, cik droši ir šādi zibmaksājumi, taču bankas pārstāvis apliecina, ka ātro maksājumu drošības līmenis ir tāds pats kā visu citu pārskaitījumu. Gluži tas pats attiecas uz komisijas maksu par pakalpojumu – zibmaksājumu veikšanai netiek piemērota paaugstināta maksa.

Vēl viens tehnoloģiskais jauninājums, kas maina mūsu ikdienas norēķinu paradumus, ir bezkontaktu maksājumu kartes. Bankas Citadele gadījumā no visām no jauna izsniegtajām kartēm 70% ir ar funkciju veikt bezkontakta maksājumus. Ja līdz šim vidējā pirkuma summa ar bezkontakta karti ir 8, 9 eiro, tad sagaidāms, ka drīzumā šī summa pieaugs, jo nesen maksimālais limits no 10 eiro palielināts līdz 25 eiro. Raugoties statistikas datos, visbiežāk to izmanto gados jauni cilvēki vietās, kur viņi visbiežāk iepērkas, piemēram, veikalos RIMI, Maxima un DUS Circle K.

Vladislavs Mironovs stāsta, ka šobrīd pakalpojums strauji attīstās, tirdzniecības vietām veicot terminālu nomaiņu. Līdz 2020. gadam iespējai norēķināties ar bezkontakta karti jābūt ikvienā vietā.