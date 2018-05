Pēta pārskaitījumus caur «ABLV» Maltas skaļākajā korupcijas lietā

Aizejošais Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) direktors Viesturs Burkāns «Re:Baltica» apliecināja, ka Malta lūgusi palīdzību šā gada februārī un pēc pirmās atbildes sniegšanas pārbaude arvien turpinoties. Burkāns atteicās sniegt sīkākas ziņas, jo viņam to neļaujot likums.

Runa ir par diviem kopumā 1,4 miljonus ASV dolāru vērtiem, 2015. gada novembrī veiktiem pārskaitījumiem no Seišelu salās reģistrētās kompānijas «Mayor Trans» uz Dubaijā reģistrēto «17 Black», kuras gan Maltas, gan ASV izmeklētāji klasificējuši kā «iespējamu čaulas kompāniju darbību, aizdomīgiem pārskaitījumiem un naudas atmazgāšanu».

Saskaņā ar «The Times of Malta» vēstīto, atsaucoties uz Maltas izmeklētājiem, nauda no šīs kompānijas tālāk aizplūda uz diviem ārzonu uzņēmumiem, kuri saistīti ar ietekmīgiem Maltas politikas spēlētājiem – premjera biroja vadītāju Kītu Šembri (Keith Schembri) un tūrisma ministru Konrādu Mici (Konrad Mizzi). Nogalinātā blogere pētīja ārzonu skandālu, kurā starp ieguvējiem no iespējamiem Azerbaidžānas kukuļiem tika nosaukts arī premjera sievas vārds, taču premjers saistību noliedzis.

«Re:Baltica» zināms, ka darījumus kā aizdomīgus identificējuši ne tikai Maltas izmeklētāji, bet arī «ABLV» banka pati, kas ziņojusi Burkāna vadītajam Kontroles dienestam. Banka no komentāriem atteicās, aizbildinoties ar klientu konfidencialitāti, tādēļ nav zināms, kad tas noticis un kas kalpojis par iemeslu darījumu atzīšanai par aizdomīgiem.

«Re:Baltica» noskaidroja, ka patiesais «Mayor Trans» labuma guvējs ir Azerbaidžānas pilsonis Rufats Baratzada, mazzināms biznesmenis, kuram pieder daļas arī «Net Element», ASV un Krievijā strādājošā mikromaksājumu sistēmā.

Banku regulatorā FKTK, Ģenerālprokuratūrā un Tieslietu ministrijā «Re:Baltica» paskaidroja, ka tur izmeklēšana saistībā ar Maltas lielāko politisko skandālu un Latvijā reģistrētas bankas lomu tajā nenotiek un/vai tiesiskās palīdzības lūgumi nav saņemti.

«ABLV», trešā lielākā Latvijas banka, kuras vārds figurējis daudzos skaļos, starptautiskos naudas atmazgāšanas darījumos, šobrīd pašlikvidējas. Tās beigu cēliens bija ātrs un brutāls. Šā gada 13.februārī par naudas atmazgāšanas apkarošanu atbildīgā ASV iestāde (FinCen) publicēja ziņojumu, kurā nosauca «ABLV» par institucionalizētiem naudas atmazgātājiem, kuru vienaldzība pret prasībām to nepieļaut novedusi pie bankas izmantošanas starptautiskajā noziedzībā un sankciju apiešanā, ieskaitot pārskaitījumus darboņiem, kas palīdzējuši Ziemeļkorejas ballistisko raķešu pirkšanā vai eksportā. FinCen ierosināja liegt amerikāņu bankām atvērt ABLV korespondējošos kontus un norēķināties dolāros. Pēc paziņojuma sākās masveidīga naudas izņemšana no bankas, kas noveda pie negatīva Eiropas Centrālās bankas lēmuma par tās dzīvotspēju.