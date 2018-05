Daugavpilī viltota izpilddirektores rezolūcija € 14 miljonus vērtā iepirkumā

«Daugavpils siltumtīklu» (DS) TEC-3 tiek plānota vērienīga pārbūve un tai cels jaunu biomasas katlumāju ar 30 megavatu jaudu. Projekta izmaksas lēš ap 14 miljoniem eiro, 5 miljonus eiro segs no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondiem, bet pārējam ņems kredītu.

DS būvniecības konkursam bijuši gatavi pagājušā gada vidū un oktobrī gribēja sludināt konkursu, taču novembrī mēra Riharda Eigima vadītā dome pieņēma jaunu kārtību - visus lielos iepirkumus turpmāk nolemts veikt centralizēti caur pašvaldību. Par projekta kuratoru visas iesaistītās puses pieņēmušas Eigima vietnieku un partijas biedru Igoru Prelatovu.

Šā gada 12.martā izveidoja iepirkuma komisiju konkursam par izmaiņām TEC-3 katlu mājas projekta izstrādē, būvdarbu un autoruzraudzību darbu veikšanā. Jau nākamajā dienā kāda firma domei piedāvājusi savus juridiskos pakalpojumus. Domē tika vērsusies SIA «Legend 25», kas izstrādājot un organizējot iepirkumu procedūras. Firmas vēstuli domes izpilddirektore pārsūtījusi Juridiskajam departamentam ar piebildi «informācijai».

Liels bijis izpilddirektores Goldbergas pārsteigums, kad jau pēc dažām dienām viņai priekšā nolikts līguma projekts par šī uzņēmuma piesaisti TEC-3 modernizācijas projektā. Meklējot, kā šāds pārpratums varēja rasties, domes dokumentu sistēmā Goldberga atradusi viņas vārdā 16.martā izdotu rezolūciju ar jaunu darba uzdevumu - sazināties ar kompāniju un noslēgt līgumu, proti, viņas rezolūciju kāds esot viltojis.

Vēstuli «Legend 25» vārdā Daugavpils domei parakstījis Aleksis Valts Putniņš. Viņš strādājis uzņēmumā «CVIR». «Nekā personīga» atzīmē, ka šis uzņēmums esot no juristu un uzņēmumu grupas, kas radījusi shēmu, lai uzvarētu pašvaldību iepirkumu konkursos. «CVIR» vietvarās piesakās rakstīt konkursa noteikumus, pēc kuriem par tehnisko projektu izstrādi uzvar cits ar viņiem saistīts uzņēmums. Raidījums pieļauj, ka arī šoreiz no firmas bijis vispārējs iesniegums domei, solījums darbu paveikt triecientempos par nelielu samaksu, bet kompānija tiktu pie konkursa prasību izstrādes un tas dod iespēju specifikāciju uzrakstīt kādam konkrētam darba veicējam.

Daugavpils domes dokumentu aprites sistēmā esot tikai divi sistēmas administratori, kas varot kaut ko tajā labot, un viens no viņiem parādās pie izpilddirektores aizdomīgās rezolūcijas kā tās izpildītājs. Goldberga esot noskaidrojusi, ka kāds no vadības esot licis darbiniekam uzlikt rezolūciju viņas vārdā.

Aizdomas krītot uz Prelatovu, kurš ar iepirkumiem darbojas jau vairākus gadus, bet domē viņu ievēlēja pēdējās pašvaldību vēlēšanās no Eigima saraksta «Mūsu partija». Viņš skaidrojis, ka saņēmis «Legend 25» piedāvājumu un pārsūtījis to tālāk. Nevienu no šīs firmas viņš nepazīstot, nekādus norādījumus slēgt līgumu ar to nevienam neesot devis un neesot provocējis vai veicis dienesta viltojumu.

Izpilddirektore Goldberga vienošanos tomēr neparakstīja un apgalvo, ka ir savākusi pierādījumus, kas rīkojies viņas vārdā.