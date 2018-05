ASV un Ķīnai panākot izlīgumu tirdzniecības strīdā, biržu indeksi lielākoties pieaug

ASV finanšu ministrs Stīvens Mnučins paziņoja, ka «šobrīd mēs esam vienojušies apturēt tarifu piemērošanu». Ķīnas vicepremjers Liu He tikmēr paziņoja, ka «abas puses panākušas vienošanos necīnīties tirdzniecības karā un pārtraukt palielināt tarifus otrai pusei».

«Mēs patiešām nezinām vienošanās detaļas (..) bet tirgus ir ļoti sensitīvs pret tidzniecības kara draudiem, un investori domā, ka sarunas virzās pareizajā virzienā,» norādīja «Spartan Capital» analītiķis Pīters Kardiljo.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās palielinājās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru palielinājās, britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā pirmdien palielinājās par 0,96 dolāriem līdz 72,24 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā samazinājās par 0,71 dolāru līdz 79.22 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» pirmdien pieauga par 1,2% līdz 25 013,36 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» saruka par 0,7% līdz 2733,02 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» kāpa par 0,5% līdz 7859,17 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 1,0% līdz 7,859,17 punktiem, Frankfurtes birža bija slēgta, Parīzes biržas indekss CAC 40 pieauga par 0,4% līdz 5637,51 punktam, bet Milānas biržas indekss FTSE MIB kritās par 1,5% līdz 23 092,38 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1741 līdz 1,1789 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,3428 līdz 1,3429 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu saruka no 111,17 līdz 111,03 jenām par dolāru.