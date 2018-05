Latvijas Bankas kasēs jau izpirkta kolekcijas monēta «Medus monēta»

«Cilvēku interese par inovatīvo kolekcijas monētu «Medus monēta» bija ļoti liela, un monētas tikko ir izpirktas gan monētu iegādes vietnē www.e-monetas.lv, gan Latvijas Bankas kasēs Rīgā un Liepājā,» sacīja Silakalns.

Viņš piebilda, ka, rūpējoties, lai iespēja iegādāties monētu būtu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, bija noteikts divu monētu iegādes limits vienam pircējam.

Jau vēstīts, ka Latvijas Banka otrdien izlaida inovatīvu kolekcijas monētu «Medus monēta».

Monētas forma ir sešstūris ar viļņotām malām un nošķeltām virsotnēm. Monētas priekšpusē (aversā) attēlotas bišu šūnas, ar dažādas intensitātes matējumu iezīmējot Latvijas kontūru un Rīgas jūras līci, lejasdaļā pa kreisi vietots uzraksts «Latvija» un gadskaitlis 2018, savukārt monētas aizmugurē (reversā) ir bišu šūnu reljefa atveidojums ar matējumu un no centra pa kreisi nedaudz uz leju ir skaitlis 5, zem tā - uzraksts «eiro».

«Monētas forma ir unikāla, un, savietojot monētas blakus, tās veido vienotu kopumu tāpat kā bišu šūnas medus kāri stropā,» piebilda Latvijas Bankā.

«Medus monēta» veidota no sudraba un apzeltīta. «Medus monētas» maksimālā tirāža ir 3000 eksemplāru, bet tās cena Latvijas Bankā bija 53 eiro.

Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.