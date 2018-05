Bezdarba līmenis pirmajā ceturksnī Latvijā - 8,2%

Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija 80 tūkstoši bezdarbnieku, kas ir 8,2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie darbaspēka apsekojuma rezultāti.

Salīdzinājumā ar 2017.gada pirmo ceturksni Latvijā bezdarba līmenis ir samazinājies par 1,2 procentpunktiem, bet salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni bezdarba līmenis ir palielinājies par 0,1 procentpunktu.

Vienlaikus bezdarbnieku skaits 2018.gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu sarucis par 11,3 tūkstošiem, bet salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni pieaudzis par 0,3 tūkstošiem.

Tajā pašā laikā statistikas pārvaldes dati liecina, ka šogad pirmajā ceturksnī par 3,3 procentpunktiem palielinājies ilgstošo bezdarbnieku, kuri nevar atrast darbu 12 mēnešus un ilgāk, īpatsvars bezdarbnieku skaitā, proti, tas palielinājies no 38,4% 2017.gada pirmajā ceturksnī līdz 41,7% šogad pirmajā ceturksnī. Gada laikā ilgstošo bezdarbnieku skaits sarucis par 2,2 tūkstošiem un šogad pirmajā ceturksnī bija 32,8 tūkstoši.

Pēc statistikas pārvaldes datiem, 2018.gada pirmajā ceturksnī jauniešu vidū bezdarba līmenis bija 14,7%, kas ir par 2,6 procentpunktiem mazāk nekā pirms gada un 1,8 procentpunktiem mazāk nekā 2017.gada ceturtajā ceturksnī. Gada laikā jauniešu bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 2,3 tūkstošiem, bet, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni - par 1,1 tūkstoti.

Šogad pirmajā ceturksnī no visiem bezdarbniekiem 9,5 tūkstoši jeb 11,8% bija jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. To īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā gada laikā samazinājies par 1,1 procentpunktu, bet salīdzinājumā ar pagājušā gada ceturto ceturksni - par 1,5 procentpunktiem.

Pirmajā ceturksnī 37,1% no visiem jauniešiem bija ekonomiski aktīvi, proti, bija nodarbināti vai aktīvi meklēja darbu (bezdarbnieki), bet 62,9% jauniešu bija ekonomiski neaktīvi - pārsvarā vēl mācījās un darbu nemeklēja.

Ekonomiski neaktīvi šogad pirmajā ceturksnī Latvijā bija 30,8% jeb 435,6 tūkstoši iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, proti, šie iedzīvotāji nebija nodarbināti un aktīvi nemeklēja darbu. Gada laikā ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits samazinājies par 22,6 tūkstošiem jeb 4,9%, bet ceturkšņa laikā - palielinājies par 1,4 tūkstošiem jeb 0,3%.

Šogad pirmajā ceturksnī 13,3 tūkstoši jeb 3,1% ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju bija zaudējuši cerību atrast darbu, kamēr 2017.gada pirmajā ceturksnī šo ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju īpatsvars bija 4,4%, bet 2017.gada ceturtajā ceturksnī - 3,7%.

2018.gada pirmajā ceturksnī darbaspēka apsekojums notika 4,1 tūkstotī mājsaimniecību. Aptaujā piedalījās 7,4 tūkstoši iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.