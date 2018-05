Biržu indeksu svārstībās atspoguļojas neziņa ASV un optimisms Eiropā

Tramps otrdien pieļāva, ka viņa tikšanās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu var nenotikt jūnijā, kā plānots, bet vēlāk. Viņš arī sacīja, ka «nav apmierināts» ar ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunu statusu.

«PSW Investments» eksperts Fils Deiviss atzina, ka tirgi pirmdien bija izjutuši atvieglojumu pēc konfrontācijas mazināšanās starp ASV un Ķīnu, tomēr tirdzniecības sarunās maz ticis panākts.

«Vienīgā konkrētā piekāpšanās no Ķīnas puses pašlaik ir tarifu samazināšana automobiļiem. Tomēr [Ķīnas] prezidents Sji [Dzjiņpins] to paziņoja [jau] aprīlī,» sacīja Deiviss, atsaucoties uz Sji 10.aprīļa runu.

«Ķīna nav izdarījusi tikpat kā neko, bet prezidents Tramps apgalvo, ka ir gūta uzvara.»

«Saspīlējuma mazināšanās attiecībā uz Itāliju, vai vismaz ziņu trūkums, ir ļāvis Eiropas akcijām saglabāt stabilitāti,» sacīja IG analītiķis Kriss Bošamps.

Naftas cena kritās Ņujorkas biržā, bet pieauga Londonas biržā.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā otrdien samazinājās par 0,11 dolāriem līdz 72,13 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā palielinājās par 0,35 dolāriem līdz 79,57 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» otrdien kritās par 0,7% līdz 24 834,41 punktam, indekss «Standard & Poor's 500» saruka par 0,3% līdz 2724,45 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» samazinājās par 0,2% līdz 7378,46 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,2% līdz 7877,45 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,7% līdz 13 169,92 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 pieauga par 0,1% līdz 5640,10 punktam, bet Milānas biržas indekss FTSE MIB palielinājās par 0,5% līdz 23 129,24 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1792 līdz 1,1781 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,3451 līdz 1,3434 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu saruka no 110,96 līdz 110,91 jenai par dolāru.