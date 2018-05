Oļegs Fiļs vērsies policijā par bijušās sievas iespējamiem kriminālpārkāpumiem

Fiļa advokāts Agris Bitāns vēršanās faktu policijā aģentūrai LETA apstiprināja, kā arī informēja, ka policija attiecīgajā lietā sākusi resorisko pārbaudi, bet no plašākiem komentāriem atteicās.

Savukārt Fiļs aģentūrai LETA atzina, ka lieta ir saistīta ar viņa uzņēmuma aizdevumiem Zāmueles kompānijām.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka iesniegumā aicināts izvērtēt, vai Zāmueles rīcība nav vērtējama kā krāpšana, pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un mantas nobēdzināšana, lai izvairītos no saistību izpildes.

Valsts policijā attiecīgo informāciju nekomentēja.

Iepriekš medijos izskanējis, ka Fiļa bijušajai sievai un tās kontrolētajiem uzņēmumiem nav pilnībā nokārtotas finanšu attiecības par izsniegto aizdevumu apmēram viena miljona eiro apmērā un tā nodrošinājumu.

«Firmas.lv» liecina, ka patlaban Zāmuelei pieder divas kompānijas - «Signature Wines» un «Magnum Bar», taču īsi pirms laulības ar Fiļu šķiršanas īpašnieks mainījies iepriekš Zāmuelei piederošajai kompānijai «Lion and Rockstar».

Kompānija «Lion and Rockstar» reģistrēta 2013.gada oktobrī. Sākotnēji «Lion and Rockstar» pamatkapitāls bija 1,42 eiro un tās vienīgā īpašniece bija Zāmuele, 2015.gada oktobrī kompānijas pamatkapitāls tika palielināts līdz 2845 eiro, 2016.gada novembrī - līdz 423 000 eiro, 2017.gada novembrī tas tika samazināts līdz 3000 eiro, bet šogad martā par kompānijas vienīgo īpašnieku kļuva Andrejs Zāmuelis. Pagājušajā gadā «Lion and Rockstar» apgrozījums bija 24 000 eiro apmērā un kompānija cieta zaudējumus 32 409 eiro apmērā.

Savukārt kompānijas «Magnum Bar» un «Signature Wines» reģistrētas 2015.gada oktobrī. Abu šo kompāniju pamatkapitāls ir 3000 eiro un Zāmuele ir to vienīgā īpašniece. 2017.gadā «Magnum Bar» apgrozījums bija 3591 eiro apmērā, bet zaudējumi - 149 148 eiro, savukārt «Signature Wines» apgrozījums pērn bija 292 232 eiro, bet zaudējumi - 247 113 eiro.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Fiļs un Zāmuele apprecējās 2016.gada 1.oktobrī, bet šogad pavasarī viņu laulība šķirta.

Tāpat ziņots, ka «ABLV Bank» problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija («FinCEN») februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas «ABLV Bank» par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. «FinCEN» publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka «ABLV Bank» vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.

Maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, «ABLV Bank» akcionāri ārkārtas sapulcē 26.februārī nolēma sākt bankas pašlikvidāciju.

Pēc aktīvu apmēra «ABLV Bank» 2017.gada beigās bija ceturtā lielākā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem - Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei - uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas akciju.