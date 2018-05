«airBaltic» paraksta līgumu par vēl 60 «CS300» lidmašīnu iegādi

Puses ir noslēgušas pirkuma līgumu par 30 «CS300» lidmašīnu iegādi un saglabā iespēju pasūtīt vēl 30 tā paša tipa lidaparātus.

Kopējais līguma apjoms naudas izteiksmē netika atklāts, taču «airBaltic» prezidents Martins Gauss norādīja, ka, raugoties no «CS300» katalogā esošo cenu saraksta, runa varētu būt par lidmašīnu vērtības kopējo summu līdz 5,5 miljardiem ASV dolāru jeb 4,71 miljardam eiro.

Gauss atzīmēja, ka šis pasūtījums papildinās jau esošo 20 «CS300» lidmašīnu pasūtījumu un veido jaunā «airBaltic» biznesa plāna «Destination 2025» pamatu, turpinot pašreizējo lidsabiedrības biznesa plānu «Horizon 2021».

Jau ziņots, ka «airBaltic» tīrā peļņa 2017.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājusies par 3,4 miljoniem eiro, sasniedzot 4,6 miljonus eiro. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 347,7 miljoni eiro, kas ir pieaugums par gandrīz 22%.

«airBaltic» nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, piedāvājot savienojumus uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Šī gada vasarai «airBaltic» savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam «airBaltic» sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.

Latvijas valstij pieder 80% «airBaltic» akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam «Aircraft Leasing 1» - 20% akciju.