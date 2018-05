FKTK brīdina par riskantiem ieguldījumu pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti pa tālruni

FKTK pēdējā laikā ir novērojusi pieaugošu tendenci finanšu pakalpojumu piedāvājumiem ieguldījumu jomā pa tālruni, kā arī no iedzīvotājiem ir saņemtas sūdzības par agresīviem mēģinājumiem pārdot tiem sarežģītus finanšu pakalpojumus, lai pelnītu akciju vai valūtu tirgos, veicot darījumus interneta platformās vai uzticot savu naudu it kā «profesionāliem brokeriem».

FKTK aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neuzticēties šādiem aizdomīgu un Latvijā nelicencētu pakalpojumu sniedzēju solījumiem gūt vieglu peļņu finanšu tirgos. Vairumā gadījumu, kad iedzīvotāji ir izmantojuši šādus piedāvājumus, tie ir zaudējuši visus ieguldītos līdzekļus.

«Iesakām ikvienam, kurš saņem šādus zvanus, pārtraukt sarunu, neiesaistīties diskusijās un atteikties no nevēlamajiem piedāvājumiem, kā arī, ja to pieļauj tālruņa funkcionalitāte, bloķēt šādu zvanītāju tālruņa numurus, tā izvairoties no atkārtotu zvanu saņemšanas,» atzina FKTK.

Tāpat komisijā norādīja, ka vienai personai var zvanīt vairākas reizes no dažādiem tālruņa numuriem. Atkārtotu zvanu gadījumā ieguldītāji var tikt pierunāti, pārliecināti iesaistīties un izmēģināt vai tiem var pat tikt draudēts ar nepieciešamību iemaksāt papildu līdzekļus, lai varētu atgūt jau ieguldītos līdzekļus. Šādos gadījumos jāvēršas Valsts policijā.

FKTK vērš uzmanību, ka ne visi internetā strādājošie uzņēmumi ir saņēmuši atļauju piedāvāt ieguldījumu pakalpojumus - tie var būt reģistrēti tikai dažu darbību veikšanai, vai arī tie darbojas nelikumīgi, pārdodot riskantus vai neesošus pakalpojumus lētticīgiem ieguldītājiem. Pirms iesaistīties darījumos, ir jāpārliecinās par brokera tiesībām piedāvāt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā.

Komisijā arī uzsvēra - ja ieguldījumu piedāvājums izklausās pārāk daudzsološs, tas, visticamāk, nav patiess. «Neticiet apgalvojumiem, ka ieguldījums sniegs pasakainu peļņu tūlīt vai tam ir milzīgs nākotnes potenciāls. Šādi apgalvojumi bieži vien norāda uz paaugstināta riska ieguldījumiem vai iespējamu krāpšanu. Apsveriet jautājumu par to, vai jūsu zināšanas un pieredze finanšu tirgu jomā ir pietiekama, lai pilnībā izprastu jums piedāvātos ieguldījumus, ņemot vērā riska un peļņas faktorus,» pauda FKTK pārstāvji.

Tostarp komisija aicina neuzticieties «bezmaksas naudai», solījumiem par «10% atmaksu» un «līdz pat 500 eiro, atverot kontu», kas daži no izmantotajiem paņēmieniem ieguldītāju pievilināšanai. Tāpat FKTK rosina nenorādīt informāciju par savu maksājumu karti vai citu maksājumu instrumentu datus, jo no personas konta var tikt pārskaitīta nauda bez personas piekrišanas, ko būs grūti vai pat neiespējami atgūt.

FKTK norādīja, ka ieguldītājiem, kuri nav profesionāli sagatavoti finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus, ieteicams doties uz banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas ir saņēmusi attiecīgu FKTK licenci vai darbības atļauju darbībai Latvijā. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt ieguldītājus par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu. Izmantojot šādu ieguldījumu pakalpojumu sniegtos pakalpojumus, klientu tiesības ir likumīgi aizsargātas.