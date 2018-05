Itālijas politiskās krīzes iespaidā krīt Eiropas biržu indeksi

Eiropas biržu indeksi un eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās, jo politiskais haoss Itālijā uztrauca investorus, kuri bažījas par to, ka pagaidu valdības izveidošana Itālijā tikai aizkavēs, bet nenovērsīs eirozonas krīzi.

ASV biržu indeksi nemainījās, jo biržas bija slēgtas sakarā ar brīvdienu – Piemiņas dienu.

Naftas cenas turpināja kristies pēc Saūda Arābijas un Krievijas signāliem par gaidāmu naftas ieguves palielināšanu, kas varētu notikt jau 3.ceturksnī.

Milānas biržas indekss FTSE MIB dienas sākumā bija pieaudzis, investoriem ar atvieglojumu uztverot Itālijas prezidenta Serdžo Matarellas atteikšanos apstiprināt ekonomikas un finanšu ministra amatā pret eiro kritiski noskaņoto ekonomistu Paolo Savonu.

Pastiprinoties priekšstatam, ka krīze Itālijas politikā ne tuvu nav beigusies, Milānas biržas indekss dienas gaitā kritās, izraisot arī Frankfurtes un Parīzes biržu indeksu un eiro vērtības samazināšanos.

Itālijas prezidents tagad ir iecēlis bijušo Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) ekonomistu Karlo Kotarelli par Itālijas pagaidu valdības vadītāju pirms rudenī iespējamām jaunām vēlēšanām.

«Plānota eiroskeptiķu valdošā koalīcija sākotnēji nebūs iespējama. Tomēr izskatās, ka rudenī būs jaunas vēlēšanas, kurās populisti var iegūt vēl lielāku daļu balsu,» konstatēja «Commerzbank Commodity Research» analītiķi.

Eiro kursu ietekmēja arī situācija Spānijā, kur premjerministram Mariano Rahojam draud neuzticības balsojums pēc tam, kad viņa partija plašā korupcijas prāvā tika atzīta par vainīgu labuma gūšanā no nelikumīgiem līdzekļiem.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā pirmdien kritās par 1,41 dolāru līdz 66,47 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā samazinājās par 1,12 dolāriem līdz 75,32 dolāriem par barelu.

ASV biržu indeksi «Dow Jones Industrial Average», «Standard & Poor's 500» un «Nasdaq Composite» pirmdien nemainījās.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien nemainījās, jo birža bija slēgta sakarā ar brīvdienu, Milānas biržas indekss FTSE MIB kritās par 2,1% līdz 21 933 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,6% līdz 12 863,46 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 5508,93 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1661 līdz 1,1624 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,3312 līdz 1,3304 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 109,55 līdz 109,35 jenām par dolāru.