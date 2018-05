Ar mākoņplatformu plāno palīdzēt mikrouzņēmumiem pielāgoties VDAR prasībām visā ES

Informatīvajā ziņojumā skaidrots, ka mikrouzņēmumiem trūkst zināšanu un resursu, lai ieguldītu savus līdzekļus VDAR piemērošanā. Līdz ar to ir nepieciešami steidzami risinājumi, kas palīdzētu mikrouzņēmumiem piemērot VDAR, tādējādi aizsargājot ES pilsoņu intereses attiecībā uz personas datu drošību un izvairoties no negatīvām sociālekonomiskām sekām, kas varētu iestāties mikrouzņēmumiem personas datu aizsardzības prasību pārkāpumu gadījumos.

Ņemot vērā minēto, projektā paredzēts sniegt atbalstu mikrouzņēmumiem VDAR atbilstības praktiskai nodrošināšanai, ko paredzēts īstenot, projekta laikā izstrādājot un īstenojot ērti lietojamu mākoņa platformas pakalpojumu, kas nodrošinātu mikrouzņēmēju informētību par VDAR, un būtu kā universāls palīgs mikrouzņēmumiem VDAR piemērošanā.

Projekta gaitā tiks izstrādāta VDAR tiešsaistes interaktīvās rokasgrāmatas mikrouzņēmumiem, tiks īstenots izplatīšanas un saziņas plāns, lai projekta beigās tiktu uzrunāts vismaz viens miljons Eiropas mikrouzņēmumu, tiks izstrādāta moderna tehnoloģija, kas automātiski spēs vērtēt atbilstību galvenajiem VDAR elementiem, kas attiecas uz mikrouzņēmumu specifiku, tostarp analizējot galveno teksta dokumentu, un datu vākšanas atbilstību VDAR prasībām.

DVI šajā projektā piedalīsies gan digitālās rokasgrāmatas izstrādāšanā, gan citos projekta elementos.

EK nodrošinās 100% no kopējām projekta izmaksām, taču tā īstenošanai nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu. Kopējās projekta budžets Latvijā veido 70 661 eiro, un DVI priekšfinansējumam nepieciešami līdzekļi no valsts budžeta 6187 eiro apmērā, kā arī 2599 eiro pievienotā vērtības nodokļa segšanai. Pēc projekta noslēgšanās un noslēguma ziņojuma apstiprināšanas DVI 2021.gadā saņems noslēguma maksājumu no EK 6187 eiro apmērā, kas tiks atmaksāts valsts budžetā.