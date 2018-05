Politiskais haoss Itālijā satrauc investorus: biržu indeksi krītas

ASV un Eiropas biržu indeksi un eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās, jo politiskais haoss Itālijā turpināja uztraukt investorus, kuri bažījas par iespējamu valsts aiziešanu no eirozonas.

Nedrošību par eirozonas dienvidu flanga finanšu situāciju pastiprināja bažas par Spānijas ieslīgšanu politiskā krīzē.

Milānas un Madrides biržu indeksi krasi samazinājās, un tas notika arī ar Londonas, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksiem.

«Bailes no jaunām vēlēšanām un politiskās nenoteiktības Itālijā veicina ievērojamus zaudējumus [biržās] Eiropā,» sacīja mākleru firmas IG tirgus analītiķis Džošua Mahonijs.

Itālijas 10 gadu obligāciju ienesīgums pieauga, par vairāk nekā 300 bāzes punktiem pārsniedzot Vācijas obligāciju ienesīgumu, un tas atspoguļoja investoru bažas par jaunas eirozonas krīzes iespējamību.

«Var būt tikai emocionāli iemesli tam, ko mēs šodien redzam tirgos,» sacīja Itālijas Bankas prezidents Injacio Visko.

Eiro vērtība pret ASV dolāru sasniedza zemāko līmeni kopš pērnā gada jūlija.

LBBW eksperts Karls Heilings norādīja arī uz citiem satraucošiem faktoriem pasaulē, tostarp tirdzniecības saspīlējuma turpināšanos starp ASV un Ķīnu, ASV izstāšanos no Irānas kodollīguma un haotisko gatavošanos ASV un Ziemeļkorejas samitam.

«Ģeopolitiskā ziņā pasaule tieši tagad ir nedaudz juceklīga,» atzina Heilings.

Naftas cenas kritās Ņujorkas biržā, bet pieauga Londonas biržā.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā otrdien kritās par 1,15 dolāriem līdz 66,73 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā pieauga par 0,09 dolāriem līdz 75,39 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» otrdien kritās par 1,6% līdz 24 361,45 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» saruka par 1,2% līdz 2689,86 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» samazinājās par 0,5% līdz 7396,59 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 1,3% līdz 7632,64 punktiem, Milānas biržas indekss FTSE MIB saruka par 2,7% līdz 21 350 punktiem, Madrides biržas indekss IBEX 35 samazinājās par 2,5% līdz 9521,30 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 1,5% līdz 12 666,51 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,3% līdz 5438,06 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1661 līdz 1,1537 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,3312 līdz 1,3258 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 109,55 līdz 108,68 jenām par dolāru.