Pieaugot optimismam par situāciju Itālijā, biržu indeksi pieaug

Lai gan krīze Itālijā turpinājās, valstī parādījās cerība uz koalīcijas valdības izveidošanu pēc populistiskās Pieczvaigžņu kustības (M5S) līdera Luidži Di Maio teiktā, ka viņš ir atvērts iespējai atsākt sarunas par koalīciju ar labējo Līgu un ir gatavs pārskatīt M5S nostāju.

«Vakardiena bija nedaudz pārspīlēta,» teica «Manulife Asset Management» pārstāvis Neitans Tufts.

«Realitāte ir tāda, ka Itālijas politiskā dinamika netiks atrisināta tuvākajā laikā. Tirgus šodien saprot, ka mēs tiešām nezinām, kāds būs iznākums, bet mēs negrasāmies derēt uz sliktāko scenāriju,» viņš sacīja.

«Pantheon Macroeconomics» eksperts Īens Šeperdsons noraidīja bažas, ka Itālija varētu aiziet no eirozonas.

«Ilgtermiņā var notikt jebkas, ņemot vērā fundamentālās strukturālās nepilnības eiro konstrukcijā, bet mēs nekonstatējam lielu noskaņojuma vilni pret eiro Itālijā, un vasarā gaidāmās vēlēšanas laikam nedos skaidru mandātu aiziešanai no vienotās valūtas,» teikts Šepersona piezīmē.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā trešdien pieauga par 1,48 dolāriem līdz 68,21 dolāram par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā kāpa par 2,11 dolāriem līdz 77,50 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien pieauga par 1,3% līdz 24 667,78 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 1,3% līdz 2724,01 punktam, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 0,9% līdz 7462,45 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,7% līdz 7689,57 punktiem, Milānas biržas indekss FTSE MIB kāpa par 2,0% līdz 21 797,82 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,9% līdz 12 783,76 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 5427,35 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1540 līdz 1,1664 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,3249 līdz 1,3281 dolāram par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 108,77 līdz 108,91 jenai par dolāru.