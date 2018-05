VEF apgrozījums pirmajā ceturksnī samazinājies par 13,8%

Tostarp uzņēmuma ieņēmumi no telpu nomas 2018. gada pirmajos trijos mēnešos veidoja 110 488 eiro, kas ir par 31,3% mazāk nekā pirms gada, ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem bija 88 733 eiro, kas ir par 1,6% mazāk, bet ieņēmumi no elektroenerģijas sadales un apkalpošanas pieauga par 7,7% un bija 86 059 eiro.

2017.gada pirmajā ceturksnī VEF strādāja ar 330 832 eiro apgrozījumu un guva peļņu 53 054 eiro apmērā. Savukārt 2017. gadā kopumā VEF strādāja ar 1,299 miljonu eiro auditēto apgrozījumu, kas ir par 0,1% vairāk nekā 2016. gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 17,2% un bija 252 572 eiro.

VEF nodarbojas ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, telpu iznomāšanu, elektrosadales pakalpojumu sniegšanu patērētājiem VEF teritorijā, kā arī melno un krāsaino metāllūžņu tirdzniecību. Kompānijas akcijas kotē «Nasdaq Riga» otrajā sarakstā. Tās lielākais akcionārs ir «VEF Komunikāciju serviss».