Bažas par globālu tirdzniecības karu: biržu indeksi un naftas cenas krītas

ASV un Eiropas biržu indeksi ceturtdien kritās, jo ASV paziņojums par muitas tarifu stāšanos spēkā tērauda un alumīnija importam no ES, Kanādas un Meksikas atjaunoja bažas par globālu tirdzniecības karu. Tirgus kritums tomēr nebija tik straujš kā dažās tirdzniecības dienās šajā pavasarī.

«Jā, ir daži diezgan draudoši virsraksti, bet tirgus tos uztver samērā labi,» sacīja «Cresset Wealth Advisors» pārstāvis Džeks Ablins.

«Tas savā ziņā ir jautājums par šīs administrācijas uzticamību, jo tā nepārtraukti maina savu nostāju,» viņš piebilda. «Investori uzskata, ka tā lielākoties ir poza, nevis politika.»

Daži vērotāji tomēr trauksmaini uztvēra šo ASV lēmumu, kas seko agrākajiem ASV prezidenta Donalda Trampa lēmumiem par ASV izstāšanos no Parīzes klimata vienošanās un Irānas kodollīguma, tirdzniecības saspīlējumam ar Ķīnu un potenciāliem tarifiem automašīnu importam.

Naftas cena kritās Ņujorkas biržā, bet pieauga Londonas biržā.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā ceturtdien kritās par 1,17 dolāriem līdz 67,04 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā kāpa par 0,09 dolāriem līdz 77,59 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» ceturtdien kritās par 1,0% līdz 24 415,84 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» saruka par 0,7% līdz 2705,27 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» samazinājās par 0,3% līdz 7442,12 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,2% līdz 7678,20 punktiem, Milānas biržas indekss FTSE MIB saruka par 0,1% līdz 21 784 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 1,4% līdz 12 604,89 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kritās par 0,5% līdz 5398,40 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1665 līdz 1,1695 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,3286 līdz 1,3293 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu samazinājās no 108,91 līdz 108,81 jenai par dolāru.