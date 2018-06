«Swedbank» nākamajā nedēļā sāks pakāpeniski aizvietot kodu kartes

Viņa informēja, ka līdz ar gaidāmajiem jaunajiem regulējumiem klientu digitālai autentifikācijai, kas vēl vairāk ierobežos kodu karšu lietošanas iespējas, «Swedbank» jūnijā sāks pakāpenisku pāreju no kodu kartēm uz citiem autorizācijas rīkiem. Pāreja noslēgsies 2019.gada septembrī.

Jakubovska minēja, ka no šā gada 12.jūnija kodu karte vairs netiks izsniegta jaunajiem klientiem, bet no 12.septembra netiks atjaunotas esošās kodu kartes vai to paroles. Savukārt no 2019.gada 1.aprīļa, līdz ar Globālās maksājumu standartu institūcijas EMVCo prasībām, internetbankas kodu karšu kodi vairs netiks pieņemti kā autentifikācijas līdzeklis, veicot apmaksu internetā par pirkumiem ar bankas maksājumu kartēm vietnēs, kas atbilst drošības «3D Secure» principiem. Kodu karšu izmantošana «Swedbank» digitālajos kanālos tiks pilnībā slēgta 2019.gada septembrī.

«Pārejas laikā visiem klientiem tiks nosūtītas individuālas ziņas. Kodu karšu īpašniekiem rekomendējam jau laikus rīkoties jaunu autentifikācijas līdzekļu ieguvei. Piemēram, bezmaksas autentifikācijas līdzekli «Smart-ID», kas īpaši piemērots viedtālruņu lietotājiem, klienti var ērti lejupielādēt paši vai iegūt «Swedbank» filiālēs klātienē. Savukārt tiem klientiem, kuriem vēl nav «Smart-ID» lietošanai piemērotu viedierīču, bankas darbinieki palīdzēs apgūt kodu kalkulatoru lietošanu, kam tiks samazināta standarta cena. Turklāt vairākām klientu grupām tiks piedāvāts īpašs cenrādis kodu kalkulatoru iegādei,» klāstīja Jakubovska.

Viņa arī atgādināja, ka kodu karšu lietošanas pirmie ierobežojumi Eiropas Savienības regulējumu ietvaros Latvijā stājās spēkā 2017.gada pavasarī, kad «Swedbank» kā pagaidu risinājumu ieviesa papildu identifikācijas līdzekli - SMS ar drošības kodu.

«Kodu kartes ir pagājušā gadsimta izgudrojums - Latvijā tās parādījās pirms vairāk nekā 20 gadiem, kad internetbanku un pakalpojumu lietošana internetā bija tikai pašos aizmetņos. Risinājumi un paradumi ir būtiski mainījušies. Tas noticis ar daudziem rīkiem, piemēram, 90.gados kā ikdienas attālinātās saziņas kanāli aktīvi tika izmantoti faksa aparāti, kas mūsdienās ir faktiski kļuvuši par vēsturi,» sacīja «Swedbank» Klientu servisa pārvaldes vadītājs Vadims Frolovs.

Pēc aktīvu apmēra «Swedbank» ir lielākā banka Latvijā.