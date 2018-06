Nerimstot bažām par ASV tirdzniecības politiku, Eiropas biržu indeksi sarūk

Ģeopolitika «joprojām burbuļo fonā no Romas līdz Madridei, no Vestminsteras līdz Vašingtonai, populistiskai nostājai turpinot mest izaicinājumu finanšu tirgiem», norādīja «Accendo Markets» vadošais analītiķis Maiks van Dalkens.

Itālijas jaunais premjerministrs Džuzepe Konte satrauca investorus, runā Senātā paziņojot, ka vēlas samazināt lielo valsts parādu «izaugsmes ceļā», nevis veicot taupības pasākumus. Tas radīja bažas par Itālijas valdības nostāju jautājumos par eirozonas noteikumiem attiecībā uz valsts parādu, kā arī par eirozonas reformu.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru un britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 0,77 dolāriem līdz 65,52 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 0,09 dolāriem līdz 75,38 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» otrdien saruka par 0,1% līdz 24 799,98 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 0,1% līdz 2 748,8 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 0,4% līdz 7 637,86 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien saruka par 0,7% līdz 7 686,8 punktiem, Milānas biržas indekss FTSE MIB samazinājās par 1,2% līdz 21 750 punktiem, Madrides biržas indekss IBEX 35 saruka par 0,7% līdz 9,686,4 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 0,1% līdz 12787,13 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0.2% līdz 5460,95 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1.1699 līdz 1,1717 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru palielinājās no 1,3313 līdz 1,3390 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu saruka no 109,82 līdz 109,76 jenām par dolāru.