Eiro kurss un naftas cenas kāpj, Eiropas biržās akciju cenas sarūk

Biržu indeksi saruka Frankfurtē, Parīzē un Milānā, jo eiro kursa palielināšanās radīja bažas, ka samazināsies eksportētāju peļņa.

Eiro kursa pieaugumu veicina gaidas, ka Eiropas Centrālās bankas monetārā politika kļūs stingrāka.

Investoru lēmumus ietekmēs arī piektdien un sestdien Kanādā plānotais G7 samitu, kurā paredzamas asas diskusijas par ASV protekcionistisko ārējās tirdzniecības politiku.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās palielinājās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru un britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu saruka.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 1,22 dolāriem līdz 65,95 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 1,96 dolāriem līdz 77,32 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» ceturtdien pieauga par 0,4% līdz 25 241,41 punktam, indekss «Standard & Poor's 500» saruka par 0,1% līdz 2770,37 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» samazinājās par 0,7% līdz 7635,07 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien saruka par 0,1% līdz 7704,4 punktiem , Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,2% līdz 1 ,811,05 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 5448,36 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1774 līdz 1,1799 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru palielinājās no 1,3413 līdz 1,3421 dolāram par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu saruka no 110,18 līdz 109,73 jenām par dolāru.