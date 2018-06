Šķēles ģimenei pastarpināti piederošā firma tirgo kādreizējās a/s «Jūraslīča» zemes

2006.gada sākumā advokāta Lozes firma zemi privatizēja kā mazvērtīgu rūpniecisku teritoriju par diviem ar pus miljoniem latu. Digitālās televīzijas krimināllietā, kurā Loze ir viens no apsūdzētajiem, prokuratūra lūdza arestēt advokātam piederošos īpašumus .Arī «Upes krastu». Ja gadījumā Lozem prasītu sodu ar mantas konfiskāciju, no viņa būtu ko piedzīt. Bet no firmas palikusi vien tukša čaula, jo Jūraslīča teritoriju Loze pārdeva uzņēmumam «Baltā kāpa». Tā uz pusēm pastarpināti pieder Andra Šķēles ģimenei un uzņēmējam Guntim Rāvim.