Latvija atteikusies no izmeklētāju kompānijas KROLL piesaistes AB.LV likvidēšanas uzraudzībai

To, ka Latvijā šonedēļ ieradīsies ASV Finanšu ministrijas sekretāra vietnieks pretterorisma jautājumos Maršals Bilingslijs, amatpersonas uzzināja tikai pagājušo piektdien, kad notika premjera Māra Kučinska un ASV vēstnieces Latvijā Nensijas Petitas tikšanās. Tās laikā premjeram pieteikts, ka dažas dienas vēlāk Latvijā gaidāmi ciemiņi no ASV. Brauciens it kā nebijis plānots un augstais ASV ierēdnis uz Latviju ieradās pēkšņi - pa taisno no ofšoru skandālos ierautās Panamas.